Không chỉ tiếp nhận kiến thức, sinh viên 6 trường đại học tại Hà Nội còn trực tiếp xây dựng tiểu dự án, sáng tạo sản phẩm truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong giới trẻ.

Sáng 29/11 tại Hà Nội, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phối hợp với Tổ chức BATIK International tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Dự án “Nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho sinh viên đại học và học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội” (Dự án BATIK).

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban Giám hiệu, giảng viên và đông đảo sinh viên đến từ 6 trường đại học: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Phụ nữ Việt Nam; Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo diễn đàn kết nối và chia sẻ kinh nghiệm về SKSS-SKTD.

Trang bị kiến thức, giúp người trẻ chủ động bảo vệ bản thân

Phát biểu tại chương trình, TS. Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhấn mạnh, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và các quyền liên quan là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của thanh niên.

Theo ông, hiểu biết đúng đắn giúp người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, tôn trọng bản thân và người khác, đồng thời có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thông tin về sức khỏe được chia sẻ rộng rãi nhưng không phải nội dung nào cũng chính xác. Vì vậy, sinh viên cần được trang bị kiến thức khoa học, kỹ năng chọn lọc thông tin, nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn đáng tin cậy.

TS. Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

“Với sứ mệnh hoạt động trong lĩnh vực dân số, SKSS-SKTD và kế hoạch hóa gia đình, Hội KHHGĐ Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy các hoạt động giáo dục, truyền thông và tư vấn dành cho thanh niên. Hội cũng xác định sinh viên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng”, TS. Đinh Huy Dương chia sẻ.

Từ định hướng đó, Dự án BATIK chú trọng tạo môi trường để sinh viên không chỉ được tiếp cận kiến thức mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông, đưa những nội dung về SKSS-SKTD đến gần hơn với bạn bè đồng trang lứa.

Sinh viên chủ động sáng tạo các sản phẩm truyền thông

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai Dự án BATIK là việc khuyến khích sinh viên biến kiến thức được tập huấn thành những sáng kiến và hoạt động cụ thể.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, các nhóm sinh viên được khuyến khích đề xuất ý tưởng, xây dựng tiểu dự án, sáng tạo sản phẩm truyền thông và tham gia cuộc thi video clip về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Quá trình này giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, tư duy sáng tạo và lựa chọn cách truyền tải thông điệp phù hợp với giới trẻ.

Sinh viên 6 trường đại học hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho sinh viên tham gia buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, sinh viên 6 trường đại học đã giới thiệu các tiểu dự án thông qua những sản phẩm trưng bày, hiện vật và hoạt động trải nghiệm. Đây cũng là dịp để các nhóm chia sẻ cách làm, những kết quả đạt được, cũng như trao đổi khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động tại trường.

Không khí chương trình thêm sôi nổi với phần thi trắc nghiệm kiến thức về nội dung tập huấn và kết quả dự án. Hình thức tương tác giúp sinh viên vừa củng cố kiến thức, vừa có cơ hội giao lưu, học hỏi và kiểm chứng những hiểu biết của mình.

Không gian trưng bày các tiểu dự án thu hút sự quan tâm của sinh viên tham dự.

Các nhóm sinh viên giới thiệu ý tưởng và kết quả triển khai tiểu dự án tại trường.

Việc kết nối sinh viên từ 6 trường đại học cũng mở ra cơ hội nhân rộng những ý tưởng truyền thông hiệu quả. Mỗi nhóm có cách tiếp cận riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa kiến thức về SKSS-SKTD đến gần hơn với sinh viên bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp nhận.

Trao quyền để thanh niên trở thành chủ thể tạo ra thay đổi

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng đại diện BATIK cho rằng, trao quyền cho thanh niên không đơn thuần là cung cấp thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục mà còn giúp các bạn có đủ sự tự tin và năng lực để đưa ra những quyết định có trách nhiệm, tự chủ và được tôn trọng.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng đại diện BATIK chia sẻ về ý nghĩa của việc trao quyền và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên.

Theo bà Hằng, người trẻ không nên chỉ là đối tượng tiếp nhận các hoạt động truyền thông, giáo dục mà cần thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng và lan tỏa những thay đổi tích cực.

“Giá trị lớn nhất của một dự án không chỉ nằm ở những hoạt động đã được tổ chức hay những kết quả có thể đo đếm được, mà còn nằm ở những thay đổi mà dự án tạo ra trong nhận thức, thái độ và hành động của mỗi người tham gia”, bà Hằng nhấn mạnh.

TS. Đinh Huy Dương và bà Nguyễn Thu Hằng trao giấy chứng nhận cho các sinh viên tham gia chương trình.

Buổi giao lưu giữa sinh viên 6 trường đại học không chỉ tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm mà còn góp phần kết nối các sáng kiến, khơi dậy tinh thần chủ động của người trẻ.

Qua đó, Dự án BATIK tiếp tục thúc đẩy sự tham gia thực chất của thanh niên trong các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và tôn trọng.