Cuộc thi Thiết kế Áo dài 2026 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21-23/11, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 109/KH-SDL ngày 24/6/2026 của Sở Du lịch Hà Nội về tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.

Phát động từ tháng 8/2026, cuộc thi thu hút sự tham gia của 5 trường đại học gồm: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Mở Hà Nội; Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Trường đại học Victoria Hòa Bình và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Theo thể lệ, mỗi trường tổ chức vòng sơ loại, lựa chọn 2 bộ sưu tập, mỗi bộ gồm 15-20 mẫu thiết kế, tham dự vòng chung kết.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Uyển của sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại đêm chung kết, các đội đã trình diễn 10 bộ sưu tập, thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ về di sản áo dài Việt Nam, khai thác các yếu tố truyền thống trong cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại. Các tác phẩm được Hội đồng Giám khảo đánh giá trên tinh thần khách quan, công tâm, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hoa hậu Ngọc Hân, nhà thiết kế Quang Huy và họa sĩ Nguyễn Đức Bình.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá các bộ sưu tập không chỉ là tác phẩm thời trang mà còn thể hiện góc nhìn, tình yêu văn hóa dân tộc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ đối với di sản.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo ông Nguyễn Trần Quang, giá trị của cuộc thi không chỉ ở việc tìm kiếm những mẫu áo dài đẹp, độc đáo, có tính ứng dụng mà còn tạo không gian để sinh viên phát huy năng lực, cá tính nghệ thuật, đưa những ý tưởng mới vào quá trình tiếp nối, làm giàu giá trị di sản.

Ông mong muốn các tác phẩm gửi gắm những câu chuyện văn hóa, cảm nhận về lịch sử, con người, cảnh quan và di sản Hà Nội, từ phố cổ, công trình kiến trúc, làng nghề truyền thống đến hoa văn dân gian, nghệ thuật thủ công và những giá trị đặc sắc của vùng đất Thăng Long-Hà Nội. Qua đó, mỗi bộ áo dài có thể trở thành một cách kể chuyện về văn hóa Việt Nam, góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

“Tôi tin rằng, thông qua chương trình, chúng ta không chỉ tìm ra những tài năng mới cho ngành thiết kế và thời trang Việt Nam, mà quan trọng hơn, chúng ta gieo thêm tình yêu với di sản vào trái tim thế hệ trẻ” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng nhấn mạnh tiềm năng kết nối giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo, nhà thiết kế trẻ, nghệ nhân, doanh nghiệp thời trang và đơn vị du lịch nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế và sức lan tỏa xã hội. Những cuộc thi như vậy góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng thiết kế trẻ, khuyến khích ý tưởng có tính ứng dụng, hướng tới các sản phẩm áo dài mang dấu ấn Hà Nội, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Thủ đô.

Ban Giám khảo và đại diện các đội thi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại đêm chung kết, bộ sưu tập đoạt giải "Dấu ấn sáng tạo” thuộc về Bộ sưu tập "Mạch đan” (Trường đại học Mở Hà Nội); Bộ sưu tập "Giao thoa di sản” (Trường đại học Kiến trúc Hà Nội); Bộ sưu tập "Bách hoa giai hỷ” (Trường đại học Victoria Hòa Bình); Bộ sưu tập “Kinh kỳ xuân đáo bách hoa khai” (Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp).

Hoa hậu Ngọc Hân và họa sĩ Nguyễn Văn Bình trao giải "Hơi thở thời đại”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bộ sưu tập đoạt giải "Hơi thở thời đại” thuộc về Bộ sưu tập "Vân lưu niên” (Trường đại học Mở Hà Nội); Bộ sưu tập "Góc bếp của bà” (Trường đại học Victoria Hòa Bình); Bộ sưu tập "Uyển” (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang trao giải "Hồn Việt đương đại” cho Bộ sưu tập “Giao hòa” (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội).(Ảnh: Ban tổ chức)

Giải "Tinh hoa di sản” thuộc về Bộ sưu tập “Hương sắc niên hoa” (Trường đại học Kiến trúc Hà Nội); Bộ sưu tập “Người làm lên phố” (Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp).

Giải "Hồn Việt đương đại” thuộc về Bộ sưu tập “Giao hòa” (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội).