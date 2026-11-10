Sinh vật màu đen khổng lồ trôi 'lững lờ' ở ven sông: Đến gần ai cũng tròn mắt ngạc nhiên

Một con cá mập khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại Công viên ven sông North Port, thành phố Busan, Hàn Quốc, nhanh chóng trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm này đã đón hơn 600.000 lượt khách đến tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp.

Theo The Guardian ngày 1/10/2026, con cá mập được phát hiện mắc kẹt trong một con kênh thuộc khu vực công viên. Cá thể này dài khoảng 3,5 mét và được người dân địa phương đặt biệt danh là "Bugang-i", lấy cảm hứng từ tên cảng phía bắc của thành phố Busan.

Theo The Guardian ngày 1/10/2026, con cá mập được phát hiện mắc kẹt trong một con kênh thuộc khu vực công viên. Ảnh The Guardian.

Theo nhận định của các chuyên gia, con cá mập có thể đã đi theo một đàn cá từ ngoài biển bơi vào khu vực công viên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nó có thể vô tình đi lạc vào con kênh và không tìm được đường quay trở lại biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng bảo vệ bờ biển đã triển khai phương án đưa con cá mập trở lại biển. Tuy nhiên, kế hoạch này buộc phải tạm hoãn do lo ngại việc cố gắng di chuyển có thể khiến con vật bị thương hoặc kích động, trở nên hung dữ.

Một số biện pháp hỗ trợ cũng được thử nghiệm, trong đó có việc sử dụng thuyền phun nước để dẫn cá mập hướng về phía cửa kênh, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Theo nhận định của các chuyên gia, con cá mập có thể đã đi theo một đàn cá từ ngoài biển bơi vào khu vực công viên. Ảnh The Guardian.

Theo Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, tình trạng sức khỏe của Bugang-i hiện vẫn ổn định. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo việc mắc kẹt trong không gian hạn chế, đồng thời gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, có thể khiến thể trạng của con vật suy giảm nếu tình trạng này kéo dài, theo thông tin từ The Guardian.

Điều bất ngờ là sự xuất hiện của con cá mập đã tạo nên cơn sốt du lịch. Từ ngày 19 đến 28/9, công viên ghi nhận khoảng 607.000 lượt khách, tăng mạnh so với mức trung bình chỉ khoảng 2.000 lượt vào mỗi ngày cuối tuần.

Trước sự quan tâm lớn từ công chúng, chính quyền thành phố Busan đã quyết định bổ nhiệm Bugang-i làm đại sứ quảng bá danh dự. Con cá mập còn được đặt cho biệt danh hài hước là "Shafluencer". Từ một cá thể vô tình bơi lạc vào kênh, Bugang-i nhanh chóng trở thành hiện tượng đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Dù mang lại sức hút đáng kể cho du lịch địa phương, vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay vẫn là tìm ra phương án phù hợp để đưa Bugang-i trở lại biển, bảo đảm an toàn cho con vật và giúp nó sớm trở về môi trường sống tự nhiên.