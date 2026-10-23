Sinh vật kỳ lạ khiến một chuyến bay bị hủy bỏ

Một chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines (JAL) chuẩn bị khởi hành từ sân bay Fukuoka đã phải hủy bỏ sau khi một con vật nhỏ không xác định xuất hiện trong buồng lái. Sau hơn 24 giờ tìm kiếm, con vật được phát hiện là một con rắn, dài khoảng 40cm.

Theo truyền thông địa phương, trong đó có tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, chuyến bay này do Japan Air Commuter (JAC), một công ty con chuyên về các chặng bay khu vực của JAL, vận hành bằng máy bay cánh quạt ATR, với 43 hành khách dự kiến ​​lên máy bay.

Sự việc xảy ra sau khi phi công nhìn thấy một vật thể di chuyển gần sàn buồng lái ngay trước thời điểm khởi hành. Phi công cho biết, con vật này nhỏ hơn chó hoặc mèo và đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Hãng hàng không đã tiến hành tìm kiếm bên trong khoang máy bay nhưng không xác định được đó là con vật gì. Vì lý do an toàn, quyết định hủy chuyến bay được đưa ra vào khoảng 2 tiếng sau đó. Hãng đã cân nhắc đến rủi ro con vật có thể làm hỏng hệ thống dây điện hoặc các bộ phận quan trọng khác, từ đó gây ảnh hưởng đến an toàn bay.

Do không có báo cáo nào về việc thú cưng của hành khách bị sổng chuồng trong các chuyến bay trước đó, JAC nhận định rằng, có khả năng một con vật hoang dã đã vô tình xâm nhập vào máy bay. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục trong suốt đêm đó.

Sự việc cuối cùng đã được làm sáng tỏ sau 24 giờ, khi một nhân viên bảo trì nhấc tấm thảm ở lối đi phía sau khoang máy bay lên và phát hiện một con rắn còn sống ở bên dưới. Con rắn dài khoảng 40cm và có màu nâu. Sau khi một chuyên gia về bò sát xem xét bức ảnh chụp con vật, nó được xác định là một cá thể rắn sọc Nhật Bản còn non. Loài này không có nọc độc và phổ biến trên khắp Nhật Bản, ngoại trừ quần đảo Ryukyu.

Hãng hàng không hiện đang điều tra cách thức con rắn xâm nhập được vào máy bay. Con rắn đã được bàn giao cho đơn vị kiểm soát dịch hại, và chiếc máy bay sẽ trải qua quá trình kiểm tra để đảm bảo không có hư hại nào đối với các thiết bị hoặc hệ thống dây điện, trước khi được đưa trở lại khai thác.

Một đại diện từ JAC cho biết: "Chúng tôi chưa từng nghe về sự việc như vậy bao giờ". Một chuyên gia bình luận về hàng không từng là cơ trưởng của hãng JAL, với hơn 40 năm kinh nghiệm bay, cũng nhận định: "Tôi chưa từng nghe nói đến trường hợp nào mà một con rắn lại lọt được vào buồng lái hoặc khoang hành khách của máy bay".