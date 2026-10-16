Sinh vật khổng lồ phủ đầy lông xuất hiện ở thị trấn Mỹ, người dân náo loạn, cảnh sát vào cuộc

Một nhân vật có thân hình khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông bất ngờ xuất hiện tại thị trấn Damariscotta, bang Maine (Mỹ), khiến người dân liên tục gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, sự thật phía sau vụ việc lại đơn giản hơn nhiều so với những lời đồn đoán.

Theo Boston.com, ngày 1/9, Sở Cảnh sát Damariscotta nhận được số lượng cuộc gọi cao bất thường từ người dân về một nhân vật kỳ lạ xuất hiện quanh thị trấn. Người này được mô tả có ngoại hình giống Sasquatch, Yeti hoặc Bigfoot – những sinh vật huyền thoại thường được miêu tả có thân hình cao lớn, giống người và phủ đầy lông.

Hóa ra, Bigfoot mà người dân đồn đoán là một người đàn ông mặc trang phục.

Bigfoot là hình tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ, thường gắn với những câu chuyện về sinh vật bí ẩn sinh sống trong các khu rừng rộng lớn. Vì vậy, sự xuất hiện của nhân vật có ngoại hình tương tự đã khiến không ít người dân tò mò, thậm chí nghi ngờ họ đang chứng kiến điều kỳ lạ.

Trước những thông tin liên tiếp, cảnh sát địa phương tiến hành xác minh sự việc. Trong bài đăng trên mạng xã hội, lực lượng chức năng hài hước mô tả đây là cuộc điều tra “kéo dài, toàn diện và hoàn toàn nghiêm túc”. Một số thành viên trong lực lượng thậm chí còn hy vọng sẽ phát hiện điều gì đó đủ sức gây chú ý trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc điều tra kết thúc khi một sĩ quan phát hiện nhân vật bí ẩn đang ngồi trên phố Main. Thay vì vội vàng đưa ra kết luận dựa trên vẻ ngoài khác thường, viên cảnh sát tiến đến trò chuyện trực tiếp với người này.

Kết quả xác minh cho thấy, nhân vật khiến cả thị trấn xôn xao thực chất là một người đàn ông mặc bộ trang phục Bigfoot có ngoại hình chân thực đến mức dễ gây nhầm lẫn. Những hình ảnh về người đàn ông trong bộ đồ hóa trang sau đó cũng góp phần làm sáng tỏ sự việc.

Một người đàn ông mặc bộ trang phục Bigfoot giống thật đến mức khó phân biệt đã khiến người dân thị trấn Damariscotta, bang Maine (Mỹ), bối rối. Ảnh do Rita Blanc cung cấp.

Theo thông tin được Boston.com dẫn lại, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu phạm pháp liên quan đến vụ việc, đồng thời không có bằng chứng nào cho thấy sự xuất hiện của một loài sinh vật chưa từng được biết đến. Danh tính người đàn ông không được công bố.

Dù không tìm thấy sinh vật huyền thoại như một số người tưởng tượng, vụ việc vẫn mang đến một câu chuyện thú vị cho thị trấn Damariscotta. Cảnh sát đánh giá cao sự quan tâm của người dân đối với những hiện tượng bất thường và tinh thần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng.

Sự việc cũng cho thấy những hình ảnh tưởng chừng bí ẩn đôi khi lại có lời giải thích rất đời thường. Trong trường hợp này, “sinh vật khổng lồ” khiến người dân xôn xao hóa ra chỉ là một người đàn ông trong bộ trang phục hóa trang giống Bigfoot.