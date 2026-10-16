Sinh vật khổng lồ phủ đầy lông khiến cả thị trấn xôn xao, cảnh sát tiết lộ sự thật

Theo Boston.com, Sở Cảnh sát Damariscotta nhận được số lượng cuộc gọi cao bất thường vào ngày 1/9, khi người dân báo nhìn thấy một nhân vật kỳ lạ đi quanh thị trấn. Người này được mô tả là Sasquatch, Yeti, Bigfoot hoặc đơn giản là một cá thể có thân hình rất lớn và phủ đầy lông.

Bigfoot là sinh vật huyền thoại nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ, thường được miêu tả có hình dáng giống người, thân hình cao lớn và toàn thân phủ lông.

Một người đàn ông mặc bộ trang phục Bigfoot giống thật đến mức khó phân biệt đã khiến người dân thị trấn Damariscotta, bang Maine (Mỹ), bối rối. Ảnh do Rita Blanc cung cấp.

Trước những thông tin liên tiếp, cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra. Trong bài đăng trên mạng xã hội, lực lượng chức năng hài hước mô tả đây là cuộc điều tra “kéo dài, toàn diện và hoàn toàn nghiêm túc”.

Cảnh sát cũng thừa nhận một số thành viên trong lực lượng từng âm thầm hy vọng họ sẽ phát hiện điều gì đó đủ sức gây chú ý trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc điều tra kết thúc khi một sĩ quan phát hiện nhân vật bí ẩn đang ngồi trên phố Main. Thay vì lập tức bắt giữ người này vì vẻ ngoài đầy lông đáng ngờ, viên cảnh sát đã tiến đến trò chuyện.

Kết quả xác minh cho thấy đó chỉ là một người đàn ông mặc bộ trang phục Bigfoot có vẻ ngoài rất giống thật.

Hóa ra, Bigfoot mà người dân đồn đoán là một người đàn ông mặc trang phục.

Theo thông báo của cảnh sát được Boston.com dẫn lại, lực lượng chức năng không phát hiện bằng chứng về hành vi phạm pháp, cũng không tìm thấy dấu hiệu của một loài sinh vật chưa từng được biết đến. Danh tính người đàn ông không được nêu trong bài báo.

Dù không tìm thấy sinh vật huyền thoại, lực lượng chức năng cho rằng sự việc vẫn để lại một điều đáng quý: người dân sẵn sàng tạm dừng công việc để tìm hiểu chuyện bất thường và quan tâm đến sự an toàn của cộng đồng.