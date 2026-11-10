Sinh vật khổng lồ dài hơn 4m liên tục xuất hiện trên đường, đội cứu hộ mất 2 giờ khống chế, phát hiện nặng tới 93kg

Theo tờ The Tribune, ngày 27/10, người dân làng Fatehpur, huyện Ambala, bang Haryana (Ấn Độ) phát hiện một con vật khổng lồ nằm trên đường. Đáng chú ý, sinh vật này đã nhiều lần xuất hiện tại khu vực trong những ngày trước đó, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Do lo ngại nguy hiểm khi tiếp cận con vật có kích thước lớn, người dân quyết định thông báo cho lực lượng cứu hộ thay vì tự tìm cách bắt giữ. Thông tin được chuyển đến Vande Mataram Dal, tổ chức tình nguyện chuyên tham gia các hoạt động cứu hộ động vật tại địa phương.

Bharat Singh, người sáng lập Vande Mataram Dal, cho biết sau khi nhận được tin báo, tổ chức đã phối hợp với cơ quan bảo vệ động vật hoang dã triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, các thành viên nhanh chóng nhận ra đây là một trường hợp đặc biệt khó xử lý.

Sinh vật nặng 93kg, lực lượng cứu hộ phải mất 2 giờ khống chế

Theo NDTV, sinh vật khiến người dân lo lắng thực chất là một con trăn khổng lồ, dài khoảng 13,5 feet (tương đương 4,1m) và nặng tới 93kg. Con vật được phát hiện tại khu vực gần tuyến quốc lộ thuộc Narayangarh, huyện Ambala.

Kích thước đồ sộ cùng trọng lượng lớn khiến quá trình khống chế gặp nhiều khó khăn. Khi lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận, con trăn liên tục phản ứng và chống cự, buộc các thành viên phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho cả người tham gia lẫn con vật.

Người dân nhiều lần phát hiện sinh vật khổng lồ dài hơn 4m xuất hiện trên đường gần khu dân cư - Ảnh: NDTV

Không chỉ khó kiểm soát, việc di chuyển con trăn ra khỏi khu vực đường giao thông cũng là một thử thách. Đội cứu hộ phải tính toán cách nâng và giữ con vật sao cho hạn chế nguy cơ gây thương tích trong quá trình đưa đến nơi an toàn.

Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, các tình nguyện viên cùng lực lượng bảo vệ động vật hoang dã cuối cùng đã khống chế thành công con trăn. Con vật được đưa khỏi khu vực có người qua lại mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào được các nguồn tin ghi nhận.

Theo Bharat Singh, Vande Mataram Dal đã tham gia hơn 1.300 cuộc cứu hộ động vật kể từ khi thành lập năm 2012. Tuy nhiên, trường hợp con trăn nặng 93kg này được đánh giá là một trong những cuộc cứu hộ lớn và khó khăn nhất mà tổ chức từng thực hiện.

Con trăn được cho là khoảng 30 năm tuổi, đã thả về rừng

Một thông tin khác gây chú ý là tuổi đời của con trăn. Theo nhận định từ nhóm cứu hộ, con vật có thể đã sống khoảng 30 năm. Tuy nhiên, đây mới là ước tính của những người tham gia giải cứu, chưa có kết quả kiểm tra khoa học xác nhận chính xác tuổi của nó.

Sau khi được khống chế, con trăn được bàn giao cho cơ quan bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng sau đó đưa con vật đến khu rừng Morni, thuộc huyện Panchkula, bang Haryana, để thả về môi trường tự nhiên, cách xa khu dân cư.

Việc đưa con trăn trở lại rừng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời giúp động vật hoang dã tiếp tục sinh sống trong môi trường phù hợp. Theo các nguồn tin địa phương, cuộc cứu hộ đã hoàn tất thành công sau nhiều giờ phối hợp giữa lực lượng chức năng và nhóm tình nguyện.

Trăn là loài rắn không có nọc độc, thường săn mồi bằng cách quấn siết. Dù vậy, những cá thể có kích thước lớn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nếu bị kích động hoặc bị người không có chuyên môn tìm cách bắt giữ.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện rắn lớn xuất hiện gần nhà ở hoặc khu vực đông người, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tiếp cận hay khống chế mà nên thông báo cho lực lượng cứu hộ động vật hoang dã.