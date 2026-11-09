Sinh vật khổng lồ dài 4,3 mét dạt vào bờ biển: Nhìn vào 'mặt' ai cũng tròn mắt ngạc nhiên

Tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, người dân vừa phát hiện thi thể một con cá đuối có kích thước khổng lồ trôi dạt vào khu vực chợ cá Tha Ruea Phli. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương, đồng thời khiến các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu.

Theo thông tin ngày 7/11/2026 trên Khaosod, ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc xảy ra hôm 5/11, ông Natthapong Wannapat, Trưởng phòng Thủy sản tỉnh Chonburi, cùng các cán bộ chuyên môn đã phối hợp với Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 2 tiến hành kiểm tra hiện trường.

Tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, người dân vừa phát hiện thi thể một con cá đuối có kích thước khổng lồ trôi dạt vào khu vực chợ cá Tha Ruea Phli.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là một cá thể cá đuối Chao Phraya cái, dài khoảng 4,3 mét tính từ đầu đến chót đuôi, trong khi chiều rộng thân đạt khoảng 2,3 mét.

Đặc biệt, khi được phát hiện, thi thể con cá vẫn còn tương đối nguyên vẹn và khá tươi. Dù vậy, nguyên nhân khiến cá thể có kích thước lớn này tử vong rồi trôi dạt vào bờ vẫn chưa được làm rõ.

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra cần thiết, chính quyền thành phố Chonburi phối hợp với chính quyền xã Samet tổ chức di chuyển thi thể con cá. Xác cá sau đó được đưa đến Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 2 để xử lý, chôn cất theo quy trình chuyên môn và tuân thủ các quy định hiện hành.

Khi được phát hiện, thi thể con cá vẫn còn tương đối nguyên vẹn và khá tươi. Ảnh: Khaosod.

Ngoài công tác xử lý thi thể cá đuối, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chú trọng bảo vệ tài nguyên biển, nhất là những loài sinh vật biển quý hiếm. Trong trường hợp phát hiện động vật biển mắc cạn, bị thương hoặc tử vong bất thường, người dân nên nhanh chóng liên hệ đường dây nóng Bảo vệ Biển và Rừng 1362 để thông báo, giúp lực lượng chuyên trách kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ.

Sự việc này tiếp tục nhấn mạnh vai trò cấp thiết của công tác bảo tồn hệ sinh thái biển, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về các mối đe dọa mà những loài sinh vật biển quý hiếm đang phải đối mặt.