Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hiện cho thấy con vật có hình dáng kỳ dị đang bước đi trên con đường ở khu Mission Hills của San Diego.

Dan Fulkerson, người đã quay lại cảnh tượng này đã đăng tải lên Instagram để nhờ mọi người xác định xem nó là gì.

"Tôi không có ý thiếu tôn trọng nhưng tôi hoàn toàn không biết nó là gì cả", anh viết trong bài đăng hôm 21/11.

Dan kể rằng anh đang đi bộ ở Mission Hills thì một sinh vật bất ngờ loạng choạng bước ra trước mặt anh.

Con vật kỳ dị này được phát hiện trên phố. Nguồn: Instagram/@bulldoglawyer

Đoạn clip cho thấy một con vật 4 chân với những vết vằn trên lớp da nhăn nheo đang đi dưới tán cây.

"Nó không phải là mèo hay chó. Tôi thực sự bối rối", Dan viết dưới bài đăng hiện đã có hơn 2 triệu lượt xem.

Phần bình luận tràn ngập những ý kiến trái chiều từ người xem.

"Trông giống như một con chó Xoloitzcuintli bị bệnh… Hãy tra cứu tên giống chó này – đó là một giống chó không lông và trông giống như thế này", một người bình luận cho biết.

Nhiều người cho rằng vẻ ngoài đáng sợ của loài vật này là do bệnh tật hoặc khiếm khuyết di truyền.

Một người bình luận khác cho rằng: "Có lẽ đây là một con chó sói đồng cỏ bị ghẻ lở nặng hoặc một con mèo không lông".

Dan sau đó thông báo với người xem rằng anh đã gọi cho cơ quan kiểm soát động vật sau khi phát hiện ra con vật.