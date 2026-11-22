Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là một sinh vật lớn có đôi cánh đen bay trên bầu trời gần thành phố Ciudad Juárez, Mexico. Ảnh: X

Theo trang Daily Mail (Anh), tài liệu công bố hồi tháng 10 đã đề cập đến báo cáo năm 2010 về một sinh vật có sải cánh khoảng 3,7 m gần một trang trại ở Utah.

Theo lời kể với các nhà điều tra, hai nhân chứng giấu tên đã nhìn thấy một sinh vật lớn bay phía trên khi trở về nhà sau buổi chơi bóng rổ. Họ mô tả sinh vật có màu đen, chiếc mỏ rất lớn và kích thước tương đương một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV).

Báo cáo cho biết sinh vật sau đó đậu xuống khu vực đối diện nhà các nhân chứng. Quá hoảng sợ, họ bỏ chạy vì cho rằng con vật đủ lớn để nhấc bổng và mang họ đi.

Những lời kể tương tự xuất hiện trở lại trong tháng này tại khu vực gần thành phố Ciudad Juárez, Mexico, sau khi các đoạn video được cho là ghi lại một sinh vật lớn có đôi cánh sẫm màu lan truyền trên mạng xã hội.

Một đoạn video do nhà nghiên cứu UFO Jaime Maussan chia sẻ được cho là ghi lại hình ảnh sinh vật qua camera an ninh vào ban đêm tại thung lũng Juárez. Một đoạn khác dường như cho thấy nó bay qua thành phố vào ban ngày.

Các hình ảnh này làm dấy lên suy đoán về khả năng một loài thằn lằn bay thời tiền sử vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những đoạn video có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo cáo năm 2010 ghi lại quá trình điều tra những hiện tượng bất thường được cho là xảy ra tại trang trại Skinwalker và các khu dân cư lân cận, gần Fort Duchesne, bang Utah. Địa danh này gắn với truyền thuyết Navajo về một phù thủy có khả năng biến hình cùng nhiều câu chuyện dân gian về các sinh vật kỳ lạ.

Theo tài liệu, vụ nhìn thấy sinh vật giống thằn lằn bay xảy ra vào mùa Hè năm 2006 hoặc 2007. Các nhân chứng kể rằng họ nghe tiếng vỗ cánh, đồng thời nhìn thấy cành cây lay động khi sinh vật sà xuống khu vực có nhiều cây cối.

Biên bản phỏng vấn ước tính phần đầu và mỏ của sinh vật dài khoảng 0,6 - 0,9 m, chiều cao khoảng 1,2 m. Một nhân chứng cho biết hai chân nó buông thõng khi bay, giống như loài chim. Người còn lại mô tả mỗi bên cánh dài tương đương một chiếc ô tô và rộng khoảng 1,2 m.

Hai người cho biết không gặp lại sinh vật này và cũng không rõ sau đó nó đã đi đâu. Báo cáo không đưa ra được lời giải thích về những gì họ nhìn thấy.

Trong khi đó, tại Mexico, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự thành phố Ciudad Juárez, ông Sergio Rodríguez, cho rằng không có cơ sở để khẳng định sự xuất hiện của động vật thời tiền sử. Theo đài Radio Net, ông nhận định các đoạn video chỉ là sản phẩm giải trí kỹ thuật số, không có căn cứ thực tế.

Kênh truyền hình TV Azteca dẫn lời một số chuyên gia không nêu danh tính cho rằng sinh vật trong video có thể là mộtloài chim mang tên diệc xanh lớn. Tuy nhiên, bản tin không cung cấp phân tích cụ thể để củng cố nhận định này.

Nhà nghiên cứu Jaime Maussan lại đưa ra giả thuyết về khả năng sinh vật đi vào thế giới của chúng ta thông qua một cánh cổng kết nối với chiều không gian khác. Trên mạng xã hội X, ông đặt câu hỏi liệu những hình ảnh tại thung lũng Juárez có phải là bằng chứng cho sự tồn tại của một cánh cổng như vậy hay không. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng khoa học cho giả thuyết này.

Trong chương trình Interestelar, ông Maussan cũng điều chỉnh nhận định ban đầu, cho rằng sinh vật trong video có thể thuộc loài Pteranodon thay vì thằn lằn bay như ông từng mô tả. Ông thừa nhận đã nhận diện nhầm, đồng thời cho rằng kích thước và phần mào trên đầu sinh vật phù hợp với cách giải thích mới.

Chương trình còn công bố một đoạn video khác, được cho là do một cậu bé tên Fernando Arteaga ghi lại vào khoảng 23 giờ ngày 7/11 tại khu Felipe Ángeles, thành phố Ciudad Juárez.

Theo lời bình trong chương trình, cậu bé đã chứng kiến sinh vật tấn công một con chó, tìm cách mang nó đi rồi thả xuống trước khi bay lên trời. Tuy nhiên, lời kể này chưa được xác minh độc lập.

Nhóm cộng tác viên của Maussan Television sau đó đến địa điểm ghi hình và chú ý đến một chi tiết mà họ cho là chiếc mào kéo dài phía sau đầu sinh vật. Theo lời bình của chương trình, đây là đặc điểm quan trọng để nhận diện loài Pteranodon. Nhóm cũng đề cập đến một âm thanh được cho là phát ra từ sinh vật khi bay, nhưng chưa xác định được nguồn gốc.

Ông Maussan cho biết các hình ảnh vẫn đang được điều tra, song đồng thời khẳng định những bằng chứng được giới thiệu trong chương trình là “hoàn toàn xác thực”.