Theo tạp chí PEOPLE, Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ (USFS), trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), vừa công khai một số tài liệu liên quan đến Bigfoot, còn gọi là Sasquatch, sinh vật bí ẩn nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ.

Ngày 15/10/2026, cơ quan này đăng tải bộ tài liệu gồm 3 hồ sơ mang tên "Bigfoot/Sasquatch Records" tại mục các hồ sơ thường xuyên được yêu cầu, thuộc kho dữ liệu công khai theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA).

Các tài liệu được công bố từ văn phòng USFS tại Washington, ghi lại những vụ việc liên quan đến Bigfoot từng được báo cáo tại hai bang Montana và Oregon.

Hé lộ hàng trăm dấu chân bí ẩn

Trong số 3 hồ sơ được công bố, tài liệu gần đây nhất là một bài báo đăng năm 2003 trên tờ *Clark Fork Valley Press*, đề cập đến hàng trăm dấu chân không xác định được phát hiện gần một tuyến đường tại bang Montana.

Hình ảnh nổi tiếng được cho là ghi lại sự xuất hiện của sinh vật bí ẩn Bigfoot tại bang California (Mỹ) năm 1981.

Bài báo ghi lại lời kể của những người dân địa phương phát hiện dấu chân, đồng thời đăng tải hình ảnh các dấu vết được cho là có liên quan đến Bigfoot.

Một số người suy đoán những dấu chân này thuộc về Sasquatch. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận nguồn gốc của chúng.

Tài liệu thứ hai là báo cáo điều tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đề ngày 18/6/1982, liên quan đến những dấu chân bất thường được phát hiện tại lưu vực Mill Creek, thuộc Rừng quốc gia Umatilla ở bang Oregon.

Theo hồ sơ, cơ quan chức năng đã ghi nhận 3 lần quan sát dấu chân nghi vấn, chụp ảnh và tạo khuôn đúc bằng nhựa để phục vụ quá trình kiểm tra.

Nhà sinh vật học động vật hoang dã Rodney Johnson, người tham gia đánh giá các dấu vết, cho rằng chúng không phải do một sinh vật đi bằng hai chân, nặng hơn 300 pound (khoảng 136kg), tạo ra. Đây là đặc điểm thường được sử dụng để mô tả Bigfoot.

Dù vậy, Johnson cũng lưu ý rằng nếu những dấu chân được làm giả, người thực hiện phải bỏ ra nhiều công sức và chú ý đến từng chi tiết.

Ông nhận định việc tạo ra các dấu vết như vậy có thể đòi hỏi sử dụng khuôn lấy từ một bàn chân thật. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, những nếp gấp khác trên bàn chân cũng phải được thể hiện.

Những đánh giá này chưa đủ cơ sở để xác định nguồn gốc của các dấu chân.

Bí ẩn con nai sừng tấm biến mất trong chuyến đi săn năm 1949

Hồ sơ cuối cùng là bản tường thuật dài 6 trang của Leo Kinney, ghi lại một sự việc xảy ra trong chuyến đi săn tại khu vực Petty Creek, bang Montana, năm 1949.

Theo lời kể, nhóm 4 thợ săn phát hiện một loạt dấu chân lớn bất thường sau khi con nai sừng tấm mà họ bắn được biến mất.

Tại khu vực phát hiện dấu vết, nhóm thợ săn còn nhận thấy mùi nồng nặc và nghe thấy âm thanh giống tiếng gầm gừ.

Ảnh minh họa một sinh vật có ngoại hình giống Bigfoot.

Ban đầu, họ cho rằng những dấu chân thuộc về một con gấu có kích thước lớn. Tuy nhiên, một số đặc điểm tại hiện trường khiến nhóm nghi ngờ giả thuyết này.

Kinney cho rằng gấu thường kéo lê xác những con vật lớn, trong khi các dấu vết mà nhóm quan sát được khiến ông suy đoán con nai đã bị nhấc khỏi mặt đất.

"Dù đó là thứ gì, nó đã nhấc cả con nai sừng tấm lên khỏi mặt đất", Kinney viết trong bản tường thuật.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời kể của nhân chứng, không phải kết luận khoa học về sự tồn tại của một sinh vật chưa được xác định.

Chuyên gia nhận định hồ sơ không có bằng chứng đột phá

Dù mới được công bố, những tài liệu trên đều đề cập đến các sự việc xảy ra từ nhiều thập kỷ trước và không nhất thiết cung cấp thêm bằng chứng về sự tồn tại của Bigfoot.

Trao đổi với The New York Times, giáo sư nhân chủng học David Daegling, người từng viết sách nghiên cứu về Bigfoot trong văn hóa Mỹ, đánh giá các hồ sơ vừa được công khai không có nhiều thông tin mới.

Theo ông, đây chủ yếu là những tài liệu quen thuộc trong các câu chuyện liên quan đến sinh vật huyền bí này.

"Việc công bố những hồ sơ này hoàn toàn không mang tính đột phá", ông Daegling nhận định.

Bigfoot từ lâu được mô tả là sinh vật có kích thước lớn, cơ thể phủ lông, di chuyển bằng hai chân và được cho là xuất hiện trong những khu rừng tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sự tồn tại của sinh vật này vẫn chưa được khoa học xác nhận.

Đầu năm 2026, một loạt thông tin về những lần được cho là nhìn thấy Bigfoot tại bang Ohio tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Đây được xem là đợt ghi nhận nhiều báo cáo đáng chú ý nhất tại khu vực kể từ câu chuyện về "Quái vật Minerva" vào cuối những năm 1970.

Cùng thời gian, nhà làm phim tài liệu Marq Evans thực hiện một bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim SXSW, trong đó ông cho rằng đoạn phim nổi tiếng ghi lại hình ảnh nghi là Bigfoot vào năm 1967 thực chất là một sản phẩm dàn dựng.

Dù tiếp tục xuất hiện trong các câu chuyện dân gian, phim tài liệu và văn hóa đại chúng, Bigfoot vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải được khoa học công nhận.

Những tài liệu này chủ yếu ghi nhận các lời kể, dấu vết và kết quả điều tra từng được thực hiện.