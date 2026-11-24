Ít nghệ sĩ nào có điểm khởi đầu thuận lợi như Tấn Beo, Tấn Bo khi sinh ra là con trai của nghệ sĩ Tấn Tài, "hoàng đế đĩa nhựa" của sân khấu cải lương miền Nam. Từ một thầy giáo làng ở An Giang, ông đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm năm 1963 rồi trở thành hiện tượng đĩa nhựa. Thời hoàng kim, mỗi ngày ông thu 5 đến 6 đĩa vọng cổ, cát-xê mỗi đĩa tương đương một lượng vàng. Năm 1969, ông cùng vợ là nghệ sĩ Như Ngọc lập gánh hát Tân Thủ Đô - Tấn Tài. Hai cậu con trai lớn lên giữa tiếng đàn, tiếng hát của gánh hát gia đình, theo cha mẹ rong ruổi khắp miền Tây.

Nối nghiệp gia đình, cuối thập niên 1990, hai anh em lập nhóm hài Tấn Beo – Tấn Bo và nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn khách bậc nhất, phủ sóng sân khấu, băng đĩa, truyền hình, góp mặt trong Gala cười 2003 với "Năm Nổ về làng", "Lên chùa bán nhang", "Mơ làm ca sĩ". Năm 2011, nghệ sĩ Tấn Tài qua đời, để lại hơn 1.000 bài vọng cổ, 500 vở tuồng. Không lâu sau, cặp bài trùng cũng tan rã. Tấn Bo hoạt động riêng nhưng thu nhập giảm dần khi thị trường hài thu hẹp. Năm 2019, gia đình anh vướng lùm xùm nợ nần khoảng 220 triệu đồng; anh nói mình không trốn tránh trách nhiệm và vẫn đi diễn để trả nợ. Tình anh em cũng sứt mẻ. Cuối năm 2025, trong đám cưới con trai Tấn Beo, Tấn Bo vắng mặt vì không được mời, điều cả hai bên đều xác nhận với báo chí.

Tấn Beo, Tấn Bo thời còn diễn chung. Ảnh: Tư liệu

Người anh Tấn Beo phải rời xa sân khấu từ giữa năm 2023 sau cơn tai biến mạch máu não. Sau đó, anh còn mắc suy thận giai đoạn 4, phải chạy thận định kỳ. Người nghệ sĩ từng mang tiếng cười cho bao khán giả nay ngày ngày chống chọi với bệnh tật, chỉ mong một lần được trở lại sân khấu.

Còn Tấn Bo, biến cố lớn nhất đến vào tối 13/11/2026. Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, do tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe" có cảnh băng nhóm dùng hung khí tranh giành địa bàn. Vụ án đang được điều tra.

Tấn Bo trước và sau biến cố. Ảnh: Tư liệu

Ở nhà, gánh nặng dồn lên vai người vợ kín tiếng của anh, nhạc sĩ Xuân Nhi, cùng 4 người con. Từ những cậu con trai của gánh hát vàng son, nơi mỗi đĩa hát của người cha đáng giá một lượng vàng, đến hậu vận người giường bệnh, kẻ vòng lao lý, câu chuyện của anh em Tấn Bo khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng về sự vô thường của danh vọng.

Vợ chồng Tấn Bo. Ảnh: Tư liệu