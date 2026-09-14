Sinh Phùng Kỳ Thời của Quan Hiểu Đồng và Vương Tử Kỳ ấn định lịch phát sóng

Tác phẩm thuộc thể loại phim gia đình lấy bối cảnh thời đại, do Lâm Nghiên đạo diễn, Tiền Tinh Tinh viết kịch bản. Bên cạnh Quan Hiểu Đồng và Vương Tử Kỳ, phim còn có sự tham gia của Lưu Lâm, Quách Đào, Quách Hiểu Đông cùng nhiều diễn viên khác. Sinh Phùng Kỳ Thời sẽ được phát sóng trên khung giờ vàng của CCTV-1, đồng thời lên sóng trực tuyến trên iQIYI và Migu Video.

Bộ phim lấy câu chuyện về hai gia đình hàng xóm tại thị trấn Thanh Ngô làm trung tâm. Từ mối quan hệ thân thiết, hai gia đình dần nảy sinh khoảng cách sau một hiểu lầm. Dù từng nói những lời quyết liệt rằng mỗi nhà sẽ đi một con đường riêng, tình cảm gắn bó qua nhiều năm vẫn khiến họ không thể thực sự tách rời. Câu chuyện của hai gia đình được mở rộng qua nhiều năm, xoay quanh những biến động trong cuộc sống và quá trình trưởng thành của các thành viên.

Bộ phim Sinh Phùng Kỳ Thời do Quan Hiểu Đồng và Vương Tử Kỳ đóng chính chính thức ấn định lịch phát sóng từ ngày 3/9 trên CCTV-1 và các nền tảng trực tuyến.

Trong phim, Vương Tử Kỳ vào vai Tào Tín, một chàng trai luôn sống dưới sự kỳ vọng cao của những người xung quanh. Dù được xem là hình mẫu xuất sắc, anh luôn khao khát được lựa chọn cuộc sống theo mong muốn của bản thân. Sau nhiều năm chịu áp lực, nhân vật dần tìm cách thoát khỏi con đường đã được định sẵn.

Trong khi đó, Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai Tề Thời, cô gái từ nhỏ phải chịu những ánh nhìn khác biệt vì mắc bệnh bạch tạng. Sở hữu tính cách mạnh mẽ và bướng bỉnh, Tề Thời không ngừng nỗ lực để thay đổi cuộc sống, đồng thời học cách đối diện và chấp nhận con người thật của mình. Hai nhân vật có hoàn cảnh khác biệt nhưng cùng trưởng thành giữa những biến động của gia đình và thời đại.

Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai Tề Thời.

Không chỉ tập trung vào tuyến nhân vật trẻ, Sinh Phùng Kỳ Thời còn xây dựng câu chuyện của thế hệ cha mẹ. Lưu Lâm, Quách Đào và Quách Hiểu Đông lần lượt đảm nhận những vai diễn quan trọng, góp phần tạo nên bức tranh gia đình nhiều thế hệ với những vấn đề về tình thân, trách nhiệm và lựa chọn trong cuộc sống.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở mối quan hệ giữa hai gia đình cùng quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ. Từ những ngày tháng sống cạnh nhau, các nhân vật dần trải qua những biến cố liên quan đến tình thân, tình bạn và tình yêu. Trong khi đó, thế hệ trưởng thành cũng phải đối mặt với những bài toán về hôn nhân, gia đình và sự nghiệp.

Vương Tử Kỳ vào vai Tào Tín.

Với sự kết hợp giữa câu chuyện gia đình, tình cảm và những dấu ấn của thời đại, Sinh Phùng Kỳ Thời đang nhận được sự quan tâm trước ngày lên sóng. Bộ phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 3/9, mở đầu hành trình của Tề Thời và Tào Tín cùng hai gia đình trong những năm tháng nhiều biến động.