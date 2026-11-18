Mới đây, Hà Còi (Bùi Thanh Hà) đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25. Kèm theo bộ ảnh rạng rỡ, anh viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc "Tuổi 25, ngập tràn tình yêu thương". Bài đăng nhận về lượng tương tác khủng cùng vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ lẫn bạn bè thân thiết.

Hà Còi đăng ảnh ăn mừng sinh nhật 25 tuổi.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Hà Còi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ bên cạnh gia đình và hội bạn thân. Thêm vào đó, tâm điểm của bữa tiệc còn có sự hiện diện của vị hôn thê Meichan (Nguyễn Hà Trang). Cô nàng dành tặng bạn trai tấm thiệp mời sinh nhật được thiết kế dạng vé máy bay dễ thương cùng lời chúc ngọt ngào.

Meichan hiện diện bên cạnh Hà Còi nhân dịp sinh nhật anh.

Bước sang tuổi 25, Hà Còi đón nhận những cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Sau thời gian dài gắn bó và đồng hành qua nhiều chặng đường, cặp đôi Hà Còi - Meichan đã chính thức bước sang trang mới. Trước đó, nam phi công đã tổ chức màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái, khiến mạng xã hội "phát sốt". Cái kết đẹp của mối tình này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng, nhất là khi tư duy, lối sống và cách ủng hộ của đối phương của cả hai đều vô cùng gắn kết.

Song song với hạnh phúc lứa đôi, sự nghiệp của Hà Còi cũng ghi nhận những bước tiến vững chắc. Tiếp tục gắn bó với bầu trời trong vai trò cơ phó của một hãng hàng không lớn tại Việt Nam, anh ngày càng khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp qua từng chuyến bay. Ngoài giờ làm việc nghiêm túc trong buồng lái, anh vẫn duy trì sức hút tự nhiên trên mạng xã hội nhờ hình ảnh trẻ trung, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ về nỗ lực theo đuổi đam mê, cũng như cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân.