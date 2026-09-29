Quan tâm chăm lo sinh kế

Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thới Sơn đã trao phương tiện sinh kế đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phương tiện sinh kế được trao phù hợp với nhu cầu lao động, sản xuất, kinh doanh của từng gia đình. Nhận được bộ máy rửa xe, ông Nguyễn Văn Phúc (ấp Tân Lập, xã Xuân Thới Sơn) chia sẻ: “Do sức khỏe không bảo đảm, nên tôi mong muốn có được máy rửa xe để có thể hành nghề tại nhà. Sự hỗ trợ này của MTTQ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để gia đình tôi vượt qua khó khăn".

Theo đồng chí Phan Thị Phương Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thới Sơn, thông qua rà soát và ghi nhận nguyện vọng của các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp huy động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp đồng hành để chăm lo thiết thực. Phương thức chăm lo của MTTQ chuyển từ trao tặng cái sẵn có sang hỗ trợ cái người dân thực sự cần.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, trên cơ sở rà soát các chính sách của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tham mưu cấp thẩm quyền và lựa chọn hơn 20 chính sách có mức thụ hưởng cao của người dân để tiếp tục triển khai. Những chính sách nhân văn được người dân đồng thuận cao như: Trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến 18 tuổi, hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến 75 tuổi, miễn phí vé xe buýt...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao phương tiện sinh kế tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (tháng 7-2026).

Thực hiện phương châm “Sinh kế trao tay-Tương lai bền vững”, hệ thống MTTQ các cấp đã triển khai chăm lo đúng đối tượng, giải quyết được nhu cầu thật, bảo đảm hiệu quả lâu dài và có khả năng nhân rộng trong các xã, phường, đặc khu, cũng như địa phương khác. Một phương tiện sinh kế (xe máy, máy may, con giống...) không phải là tài sản lớn nhưng đối với một gia đình khó khăn, sẽ là điểm khởi đầu để phát triển kinh tế. Hiệu quả mô hình này không kết thúc ở thời điểm trao hỗ trợ mà tiếp tục được kéo dài trong cuộc sống, giúp người dân tạo thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của bản thân.

Hệ thống MTTQ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm mới trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống nhân dân. MTTQ các cấp chú trọng chuyển đổi từ hỗ trợ sang đồng hành, từ chăm lo theo diện rộng sang đúng nhu cầu. Nét nổi bật khác trong nhiều mô hình chăm lo đời sống người dân tại TP Hồ Chí Minh là cách huy động nguồn lực xã hội của MTTQ các cấp. Nguồn lực dành cho công tác an sinh không chỉ nằm ở ngân sách mà còn được tiếp sức từ sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư thông qua vai trò kết nối của MTTQ.

Bên cạnh các nguồn lực từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các nguồn cứu trợ khẩn cấp, nhiều mô hình, chương trình như: “Đi bộ đồng hành vì người nghèo”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Phòng khám từ thiện”... tiếp tục được tổ chức phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng người dân. Chỉ riêng từ năm 2021 đến tháng 5-2026, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho hơn 5.400 hộ.

Thước đo là kết quả thụ hưởng của người dân

Trong điều kiện TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới, quy mô địa bàn và dân số lớn, việc “nghe dân” đang được hệ thống MTTQ Việt Nam tại thành phố đổi mới với Chương trình “Tháng nghe dân nói” được triển khai tại 168 xã, phường, đặc khu. Thông qua chương trình, hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được ghi nhận, tập trung vào những vấn đề trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng đời sống và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Giá trị của mô hình là tạo ra cơ chế để ý kiến của người dân được tiếp nhận, chuyển đến đúng cơ quan và theo dõi việc giải quyết chặt chẽ hơn.

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cơ quan MTTQ các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng các mô hình như: Khu phố số, trạm công dân số, cơ quan số, các kênh tương tác trực tuyến... tạo “cánh tay nối dài” để cán bộ mặt trận nắm bắt tình hình, triển khai công tác hiệu quả hơn. Cùng với đó, cổng thông tin “Mặt trận số” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chính thức hoạt động với 9 phân hệ, hỗ trợ cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa cơ quan MTTQ với các tổ chức thành viên và người dân.

Theo đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, chuyển đổi số trong công tác mặt trận chỉ có ý nghĩa khi công nghệ giúp giải quyết tốt hơn những vấn đề của người dân. Công nghệ trở thành công cụ để cán bộ mặt trận nắm tình hình nhanh hơn, hiểu nhu cầu người dân chính xác hơn và kết nối với nhân dân thuận lợi hơn. Thành phố đang tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để mỗi cán bộ mặt trận nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và là “Đại sứ số” truyền cảm hứng cho người dân trong Phong trào "Bình dân học vụ số".

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh những bệ đỡ từ Luật Phát triển đô thị, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng tham gia phát triển thành phố. Thực tiễn phát triển của thành phố đã chỉ rõ, mọi mô hình, phong trào chăm lo của hệ thống MTTQ đều bắt đầu từ những việc dân cần và dựa vào sức dân để chăm lo cho dân. Các hoạt động sẽ chuyển từ số lượng sang chất lượng và tác động xã hội, tạo dấu ấn đặc trưng cho Thành phố mang tên Bác.