Sinh kế ổn định từ đào tạo nghề

Học viên phường Hương Trà tham gia lớp đào tạo nghề gia công bóng chày tại nhà. Ảnh: ĐVCC

Gắn đào tạo với thực tiễn địa phương

Tại xã Phước Trà, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang được địa phương chú trọng theo hướng sát với nhu cầu sản xuất và khả năng tạo việc làm. Mới đây, UBND xã Phước Trà phối hợp với Hội Nông dân xã và Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp Thú y cho người lao động trên địa bàn.

Lớp học nhằm trang bị cho người dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi, đồng thời cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tế chăn nuôi. Với đặc thù địa phương có nhiều hộ dân phát triển kinh tế từ chăn nuôi, việc được đào tạo bài bản về thú y giúp người dân chủ động hơn trong phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chị Hồ Thị Bé trú thôn Trà Nhan, học viên lớp nghề thú y cho biết, trước đây việc chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên khi gia súc, gia cầm có dấu hiệu bất thường, chị còn lúng túng trong cách xử lý. Tham gia lớp học, chị được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về nhận biết, phòng và trị một số bệnh thường gặp trên vật nuôi, cách chăm sóc và vệ sinh chuồng trại.

“Tôi mong muốn học thêm kiến thức, kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi của gia đình, chủ động phòng bệnh cho vật nuôi, hạn chế thiệt hại. Sau khóa học, tôi cũng có thể chia sẻ những kiến thức đã học với bà con trong thôn khi có nhu cầu”, chị Bé chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Trà cho biết, thời gian qua, địa phương đã tổ chức 2 lớp nghề Nấu ăn và 2 lớp nghề Thú y cho người lao động. Các ngành nghề được lựa chọn dựa trên nhu cầu của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương, qua đó tạo thêm lựa chọn về việc làm, sinh kế cho lao động nông thôn.

Học viên tham gia khai giảng lớp đào tạo nghề nấu ăn tại xã Phước Trà. Ảnh: ĐVCC

Năm 2026, xã Phước Trà phấn đấu đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho khoảng 210 người lao động. Các ngành nghề được địa phương định hướng theo nhu cầu thực tế, khả năng tạo việc làm và tăng thu nhập. Qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực, cải thiện sinh kế và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Mở thêm cơ hội việc làm

Không chỉ tập trung vào nhóm nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp, các địa phương còn phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để mở rộng cơ hội việc làm cho người dân, nhất là phụ nữ. Tại phường Hương Trà, Hội Liên hiệp phụ nữ phường phối hợp với Công ty TNHH Hàng thể thao Winstar tổ chức lớp đào tạo nghề gia công bóng chày tại nhà với hơn 30 hội viên phụ nữ tham gia.

Đây là mô hình đào tạo gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng, tạo điều kiện để người học sau khi nắm được kỹ thuật có thể tham gia gia công sản phẩm cho doanh nghiệp. Trong quá trình học, các học viên được hướng dẫn cụ thể về quy trình, kỹ thuật gia công, yêu cầu chất lượng sản phẩm và cách thức thực hiện công việc. Việc đào tạo ngay theo yêu cầu của doanh nghiệp giúp người học có thêm kỹ năng nghề, đồng thời tạo cầu nối giữa đào tạo và việc làm.

Chị Nguyễn Thị Một, trú tổ dân phố Dưỡng Sơn chia sẻ: “Qua lớp học, tôi được hướng dẫn cụ thể kỹ thuật gia công bóng chày và biết thêm công việc có thể làm tại nhà. Tôi mong sau khi hoàn thành khóa học sẽ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp để có việc làm, tạo thêm thu nhập và ổn định cuộc sống”, chị Một nói.

Bà Nguyễn Thị Tố Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Trà cho hay, lớp đào tạo mở cơ hội để hội viên được học nghề, tiếp cận công việc mới, tăng thu nhập và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Quyên, hình thức gia công tại nhà phù hợp với nhiều hội viên phụ nữ bởi có thể chủ động thời gian, vừa chăm lo gia đình vừa có thêm việc làm và thu nhập. Sau đào tạo, những học viên đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm có cơ hội tham gia gia công cho doanh nghiệp.

Hội Nông dân xã Hòa Tiến tổ chức lớp dạy nghề kỹ thuật pha chế, góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm. Ảnh: ĐVCC

Cùng hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho người dân, tại xã Đồng Dương, bà Nguyễn Thị Nghi, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, mới đây hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp nghề trồng, chăm sóc và thu hoạch cây nông nghiệp với 36 học viên tham gia.

Lớp học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ thuật nền tảng về canh tác nông nghiệp cho nông dân. Nội dung đào tạo hướng đến việc giúp người học nâng cao kỹ năng trong từng khâu sản xuất, từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng sản phẩm.

Ông Bùi Quốc Yên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân thành phố cho biết, từ ngày 1/1 đến 30/9/2026, trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức 17 lớp nghề, đào tạo 525 lao động nông thôn. Trong đó, 8 lớp kỹ thuật pha chế được tổ chức tại Hòa Tiến, Thu Bồn, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Núi Thành và Tam Xuân với 280 học viên; 9 lớp kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây nông nghiệp tại Trà Tân, Quế Sơn Trung, Lãnh Ngọc, Xuân Phú, Tam Xuân, Đồng Dương và Hương Trà với 315 học viên.

Các lớp được triển khai từ nguồn kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới. Nội dung đào tạo được lựa chọn theo nhu cầu của từng địa phương, ưu tiên những nghề có khả năng áp dụng vào sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm và Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyển sinh, mở 3 lớp kỹ thuật pha chế cho 77 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ nguồn Quỹ hỗ trợ việc làm. Qua đào tạo, trung tâm hướng đến trang bị cho người lao động kỹ năng nghề thiết thực, giúp họ có thêm cơ hội tìm việc, chuyển đổi việc làm hoặc phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế.