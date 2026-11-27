Tìm hướng đi từ lợi thế của gia đình

Ở thôn Háng Tông, mô hình nuôi ong bắp cày của anh Hờ A Vàng là một trong những hướng phát triển kinh tế được xã Mù Cang Chải lựa chọn đăng ký xây dựng điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2026. Hiện nay, gia đình anh Vàng đang duy trì từ 150 - 170 tổ ong mỗi năm, thu nhập ước đạt 350 - 400 triệu đồng/năm.

Đây là mô hình chăn nuôi đặc thù, đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức, kinh nghiệm và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn. Việc đưa mô hình vào danh sách điển hình cấp tỉnh cho thấy địa phương quan tâm khuyến khích những cách phát triển kinh tế mới, có khả năng tạo thu nhập cho người dân.

Anh Hờ A Sùng chăm sóc đàn chim bồ câu Pháp.

Cũng lựa chọn hướng chăn nuôi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, gia đình anh Hờ A Sùng ở thôn Dề Thàng đã kiên trì gây dựng đàn chim bồ câu Pháp từ quy mô nhỏ.

Anh Hờ A Sùng chia sẻ: “Sau khi được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi do xã phối hợp tổ chức và đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh, năm 2020 tôi đã mạnh dạn mua 20 đôi chim bồ câu Pháp giống về nuôi”.

Quá trình chăn nuôi, anh Sùng từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng đàn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đến nay, gia đình đã phát triển được 300 đôi chim bố mẹ, mỗi năm xuất bán khoảng 2.000 con, thu lãi trên 100 triệu đồng.

Theo anh Sùng, chim bồ câu Pháp có đầu ra tại các nhà hàng, quán ăn và trong Nhân dân trên địa bàn. Nhu cầu tiêu thụ tương đối ổn định là điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, hướng tới phát triển đàn lên 1.000 đôi.

Không riêng lĩnh vực chăn nuôi, người dân Mù Cang Chải còn từng bước khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa bản địa để phát triển dịch vụ du lịch. Gia đình chị Giàng Thị Giang ở thôn Dề Thàng đầu tư xây dựng Homestay “Mù Cang Chải Big View Homestay”, với 1 nhà nghỉ cộng đồng và 4 căn bungalow, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch, mang lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Homestay “Mù Cang Chải Big View Homestay” của gia đình chị Giàng Thị Giang ở thôn Dề Thàng thu hút đông du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Những mô hình trên cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn sinh kế của người dân. Thay vì chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, các hộ đã quan tâm hơn đến việc lựa chọn vật nuôi, ngành nghề có giá trị kinh tế, đồng thời tìm cách khai thác những lợi thế sẵn có để tạo thêm nguồn thu. Đây là hướng chuyển biến cần thiết ở địa bàn vùng cao, nơi điều kiện sản xuất và khả năng tích lũy của nhiều gia đình còn hạn chế.

Đồng hành để người dân vươn lên

Để người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, sự hỗ trợ, định hướng từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng.

Tại Mù Cang Chải, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là lựa chọn những vấn đề thiết thực, những mô hình phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người dân để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện.

Tại Mù Cang Chải, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2026, Đảng ủy xã đăng ký 28 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, gồm 3 mô hình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 5 mô hình phát triển kinh tế và 20 mô hình văn hóa - xã hội, trong đó, địa phương đăng ký xây dựng 1 tập thể và 2 cá nhân điển hình cấp tỉnh.

Cùng với việc lựa chọn, xây dựng điển hình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất.

Thông qua hoạt động nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách, các tổ chức hội rà soát hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình nuôi gà đen bản địa của gia đình chị Giàng Thị Máy, thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Việt Cường - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mù Cang Chải cho biết: “Mặt trận Tổ quốc xã đã chỉ đạo các tổ chức hội nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng, rà soát những hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để hướng dẫn lập hồ sơ, giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Mục tiêu là bảo đảm người dân có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, phục vụ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống”.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, địa phương duy trì các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác trong những lĩnh vực như: nuôi cá chép ruộng, nuôi dúi, trồng rau, trồng sắn, địa lan, chăn nuôi trâu, bò, nuôi ong lấy mật và dịch vụ du lịch cộng đồng. Thông qua các tổ chức này, người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước hình thành những nhóm hộ cùng ngành nghề, sở thích.

Những nỗ lực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 22 triệu đồng (năm 2021) lên 31 triệu đồng (năm 2025). Riêng năm 2025, toàn xã giảm 103 hộ nghèo, tương đương 5,25%.

Cán bộ làm công tác dân vận tại xã Mù Cang Chải thăm mô hình phát triển kinh tế, sản xuất các mặt hàng thổ cẩm của người dân trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, để một mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, việc hỗ trợ người dân tiếp cận vốn cần đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn quy mô phù hợp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nếu thiếu một trong những yếu tố này, mô hình rất dễ gặp khó khăn khi mở rộng. Vì vậy, công tác dân vận ở cơ sở không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà cần gắn với giải quyết những khó khăn cụ thể trong quá trình sản xuất của từng hộ.

Thời gian tới, xã Mù Cang Chải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình “Dân vận khéo”, lựa chọn những cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời gắn hỗ trợ phát triển sản xuất với điều kiện thực tế của từng hộ và nhu cầu thị trường.

Từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt đến dịch vụ du lịch, mỗi hướng sinh kế đang góp thêm một lựa chọn cho người dân vùng cao. Điều quan trọng không chỉ là tạo ra nguồn thu trước mắt mà còn giúp các gia đình từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết chủ động tính toán và đầu tư cho sản xuất. Khi người dân trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế, những sinh kế dù nhỏ cũng có thể tạo nên chuyển biến lớn trong hành trình giảm nghèo ở Mù Cang Chải.