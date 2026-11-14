Sinh kế bền vững từ liên kết trồng cây dược liệu
Chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang canh tác dược liệu sạch theo chuỗi liên kết của Hợp tác xã (HTX) sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp Cự Nẫm, xã Bố Trạch là hướng đi mang lại doanh thu ổn định cho nhiều nông hộ. Nhờ sự đồng hành từ vốn, giống, kỹ thuật cho đến khâu bao tiêu sản phẩm của HTX, cây dược liệu đã trở thành sinh kế bền vững giúp nông dân làm giàu trên đồng đất quê hương.
Đặng Hiền - Việt Phương (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/sinh-ke-ben-vung-tu-lien-ket-trong-cay-duoc-lieu-6ee4cea/