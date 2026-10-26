Sinh kế bền vững nhờ tín dụng chính sách

Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ gà sạch Sen Ngư là một trong những điểm sáng trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế của địa phương - Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Lớn (thôn Liêm Luật, xã Sen Ngư) là một trong những hộ vay vốn thuộc tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) do Hội LHPN xã Sen Ngư nhận ủy thác. Với nguồn vốn vay và tiềm năng phát triển chăn nuôi thủy sản của gia đình, bà quyết định đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lóc. Vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn đầu, đến nay, nhờ làm tốt khâu chăm sóc, phòng bệnh, quản lý nguồn nước, lựa chọn con giống tốt, mô hình đã đạt hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lớn chia sẻ, vừa là người vay vốn, vừa là Tổ trưởng tổ TK-VV, bà còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên trong tổ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức tiết kiệm và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Đặc biệt, bà cũng thường xuyên, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nuôi cá lóc để hỗ trợ các chị em trong tổ.

Cũng như bà Nguyễn Thị Lớn, chị Nguyễn Thị Vi (SN 1989, thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư) cách đây mấy năm đã vay 115 triệu đồng từ tín dụng chính sách thông qua ủy thác của Hội LHPN xã. Chị kể: Thời điểm đó, chiếc thuyền-sinh kế chính của gia đình bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, kinh tế gia đình rất khó khăn bởi trông chờ từng chuyến biển hàng ngày. Có vốn vay, gia đình chị quyết định đầu tư mua thuyền mới, công suất 15CV và dần ổn định kinh tế. Mới đây, gia đình chị đã trả hết khoản nợ từ tín dụng chính sách và tiếp tục vay để mua sắm ngư lưới cụ, kỳ vọng tăng năng suất đánh bắt, kinh tế gia đình tiếp tục phát triển hơn.

Theo chị Nguyễn Thị Vi, không chỉ riêng chị, nhiều chị em phụ nữ xã Sen Ngư cũng vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Các thành viên trong tổ TK-VV cũng thường xuyên được tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn để sử dụng vốn vay hiệu quả, sớm trả được dư nợ và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sen Ngư Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHCSXH đã ký hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trên địa bàn xã Sen Ngư thực hiện một số nội dung ủy thác. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội đến thời điểm ngày 30/9/2026 là 103.449 triệu đồng. Riêng với Hội LHPN xã, dư nợ là 28.516 triệu đồng/339 hộ (chiếm 27,6% tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sen Ngư thường xuyên thăm hỏi, động viên, khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế của chị em phụ nữ trên địa bàn - Ảnh: NVCC

Thời gian qua, Hội LHPN xã Sen Ngư đã nỗ lực phát huy vai trò “cầu nối” trong triển khai tín dụng chính sách, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống hội viên, phụ nữ địa phương. Hiện hội đang quản lý 8 tổ TK-VV. Các tổ TK-VV trên địa bàn hoạt động năng nổ, nâng cao trách nhiệm của thành viên trong sử dụng vốn vay, trả nợ và gửi tiết kiệm, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích.

Hội LHPN xã cũng thường xuyên thông tin, tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng trong phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh giữa các tổ viên. Qua đó, giúp chị em lựa chọn sinh kế phù hợp và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sen Ngư Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với NHCSXH để quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng được ủy thác. Đồng thời, hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và chú trọng phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ hội và các tổ TK-VV trong quản lý, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.