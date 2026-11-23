Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Đông

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến đảng ủy các xã, phường và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, chi ủy viên và đội ngũ tổ trưởng, tổ phó tổ đảng tại các điểm cầu.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Các điểm cầu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chất lượng sinh hoạt

Trực tiếp truyền đạt Chuyên đề 1 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với trách nhiệm đảng viên và chất lượng sinh hoạt tổ đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Thanh Hóa đã có những bước phát triển nổi bật và khá toàn diện, hướng tới mục tiêu đạt GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 70.000 tỷ đồng, xác lập mức cao nhất từ trước tới nay; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,87%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95%...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong truyền đạt chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với trách nhiệm đảng viên và chất lượng sinh hoạt tổ đảng. Ảnh: Hoàng Đông

Về công tác phát triển đảng viên, đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 9.460 đảng viên, vượt kế hoạch cả năm và có đến 99,83% hồ sơ đảng viên đã được số hóa, đáp ứng tiến độ Trung ương giao cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên theo hướng hiện đại, đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh kết quả tích cực, tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn về đất đai, mặt bằng, vật liệu xây dựng. Đến ngày 20/11, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 71,25% kế hoạch. Cùng với đó là các vấn đề dân sinh như việc làm, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội và ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra ở một số địa phương.

“Đây là những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn cơ sở, gắn liền với quá trình sinh hoạt thường ngày của người dân. Từng tổ đảng - nơi gần dân nhất phải nắm bắt kịp thời để lựa chọn đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp xử lý”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phân tích.

Sinh hoạt tổ đảng phải giúp đảng viên nhận diện đúng những vấn đề đang đặt ra tại địa bàn, cơ quan, đơn vị; từ đó bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao và tổng hợp những vướng mắc để báo cáo chi ủy. Đồng thời, tạo nguồn thông tin tin cậy để đẩy lùi các thông tin xấu, độc, sai sự thật lan truyền trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Từ yêu cầu đó, nội dung sinh hoạt tổ đảng cần chuyển mạnh sang các vấn đề gần gũi, thiết thực với Nhân dân như phòng ngừa tội phạm, cháy nổ, lừa đảo trực tuyến; giải quyết mâu thuẫn từ sớm. Ở vùng biên giới, ven biển phải gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền.

Tại các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tổ đảng phải gắn với cải cách hành chính trong cơ quan Đảng theo Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20/10/2026 của Ban Bí thư, khắc phục tình trạng né tránh làm chậm công việc của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phát huy Sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu trước tài liệu để dành thời gian thảo luận và phân công đảng viên có kỹ năng công nghệ hỗ trợ đảng viên cao tuổi.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Tạo chuyển biến thực chất ngay từ tháng 12/2026

Để nội dung tập huấn chuyển hóa thành hành động thực chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ làm công tác tổ đảng bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn đúng vấn đề từ thực tiễn, sử dụng thông tin rõ nguồn và có căn cứ; phát huy dân chủ gắn với tự phê bình, phê bình; khi tiếp nhận phản ánh của Nhân dân phải phân biệt rõ giữa nội dung chưa được giải thích đầy đủ với vướng mắc thực tế thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ xây dựng đảng, tổ trưởng, tổ phó các tổ đảng dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Đông

Đồng thời, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền và sự lãnh đạo của chi bộ: tổ đảng bàn biện pháp, tổng hợp kiến nghị nhưng không ban hành nghị quyết riêng hoặc quyết định thay những vấn đề thuộc thẩm quyền chi bộ; lấy việc thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá hiệu quả sinh hoạt; phân công rõ người, rõ thời điểm báo cáo và kết quả dự kiến để hình thành ý thức làm việc trách nhiệm, theo đến cùng nhiệm vụ được giao.

Tổ đảng phải là nơi rèn phẩm chất, ý thức kỷ luật và đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ từ sự góp ý của tập thể và thái độ tự giác sửa chữa hạn chế của mỗi đảng viên. Qua đó, xây dựng đội ngũ đảng viên gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Cùng với việc rà soát thành lập tổ đảng theo Công văn số 900-CV/TU ngày 02/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm chỉ lập tổ đảng ở nơi thật sự cần thiết và đủ điều kiện, ngay từ kỳ sinh hoạt tháng 12/2026, chi ủy các chi bộ có tổ đảng phải thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 09 và Phụ lục kèm theo: định hướng nội dung trước ít nhất 02 ngày, gửi tài liệu đến đảng viên trước ít nhất 01 ngày, tổng hợp kết quả và ban hành nghị quyết đúng nguyên tắc, khai thác hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử gắn với giữ nghiêm bí mật của Đảng.

Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Cường truyền đạt Chuyên đề 2 về Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Ảnh: Hoàng Đông

Cũng trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt Chuyên đề 2 về Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, thảo luận, hỏi đáp cụ thể 4 nhóm vấn đề thực tiễn gồm: quy định về tổ chức và sinh hoạt tổ đảng; nội dung cơ bản về sinh hoạt tổ đảng; các văn bản quy định, hướng dẫn sinh hoạt tổ đảng của Trung ương, của tỉnh và một số kỹ năng, xử lý tình huống phát sinh trong sinh hoạt tổ đảng.