Đa dạng nội dung, linh hoạt hình thức tổ chức

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sinh hoạt dưới cờ là một trong những loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tiết sinh hoạt dưới cờ tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Bá (xã Sơn Động) diễn ra với nhiều nội dung phong phú, bổ ích.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Bá (xã Sơn Động), chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” gắn với phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thu hút sự tham gia của hơn 500 học sinh. Chương trình có sự phối hợp của Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Sơn Động, với nhiều hình thức như văn nghệ, tiểu phẩm tình huống, giao lưu hỏi - đáp.

Những nội dung gần gũi về an toàn trên không gian mạng, phòng, chống lừa đảo trực tuyến, tác hại của thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giúp học sinh nhận diện nguy cơ, lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Cùng với đó, những câu chuyện đẹp, cuốn sách hay và tấm gương sáng góp phần bồi dưỡng tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, ý thức sẻ chia và hình thành thói quen đọc sách.

Mới đây, Trường Trung học cơ sở Tiên Du 2 phối hợp với Đoàn phường và Hội đồng Đội phường Tiên Du tổ chức hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và biên giới cho hơn 1.400 học sinh. Em Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 7A chia sẻ: “Tham gia tiết học, chúng em được tìm hiểu kiến thức lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao khả năng nhận diện, cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo (phường Kinh Bắc), nội dung giáo dục an toàn giao thông được nhà trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông (Công an thành phố) truyền tải thông qua hình thức giao lưu, trả lời câu hỏi và xử lý các tình huống thực tế. Qua đó, học sinh không chỉ củng cố kiến thức mà còn được thực hành lựa chọn cách ứng xử an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cô Phạm Thị Mai, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: “Bằng việc lựa chọn chủ đề thiết thực, đổi mới phương pháp tổ chức, sinh hoạt dưới cờ đang dần trở thành hoạt động được học sinh mong đợi mỗi tuần. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu, rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và sự tự tin trước tập thể”.

Phát huy vai trò, phẩm chất và năng lực học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xác định các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc, góp phần phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh trong mối quan hệ với bản thân, xã hội, môi trường tự nhiên và nghề nghiệp. Ở cấp tiểu học, nội dung cần chú trọng khám phá, rèn luyện bản thân và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô, người thân; ở cấp trung học cơ sở, tăng cường các hoạt động xã hội và tìm hiểu nghề nghiệp; ở cấp trung học phổ thông, quan tâm hơn đến việc tìm hiểu, nhận diện năng lực, sở trường, hứng thú và định hướng lựa chọn nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh hoạt dưới cờ cần được xây dựng có sự liên kết với kế hoạch giáo dục của nhà trường, phù hợp yêu cầu cần đạt của từng cấp học, lớp học và điều kiện thực tiễn.

Sinh hoạt dưới cờ cần được xây dựng có sự liên kết với kế hoạch giáo dục của nhà trường, phù hợp yêu cầu cần đạt của từng cấp học, lớp học và điều kiện thực tiễn. Hiệu quả tiết học không chỉ thể hiện ở không khí sôi nổi, hào hứng mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh.

Các chủ đề về văn hóa ứng xử, phòng, chống bạo lực học đường, an toàn trên môi trường số, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, tìm hiểu truyền thống địa phương và trách nhiệm với cộng đồng có thể được tổ chức linh hoạt qua diễn đàn, giao lưu, sân khấu hóa, trò chơi, triển lãm hoặc trình diễn sản phẩm. Điều quan trọng là đặt học sinh vào vị trí chủ thể của hoạt động. Các em được tham gia đề xuất chủ đề, xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ, điều hành chương trình, trình bày quan điểm và xử lý tình huống. Giáo viên giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo môi trường an toàn để mọi học sinh có cơ hội tham gia. Hiệu quả sinh hoạt dưới cờ không chỉ thể hiện ở không khí sôi nổi, hào hứng mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh. Thông qua những hoạt động có tính mở, giáo viên cũng có thêm cơ hội lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện sở trường và kịp thời hỗ trợ học sinh.

Theo ông Nguyễn Như Học, Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo), để tổ chức, triển khai hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đặc biệt là hình thức sinh hoạt dưới cờ có hiệu quả và ý nghĩa, thời gian tới, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố cần tiếp tục bám sát mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt dưới cờ thiết thực, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế; chú trọng phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức, lực lượng xã hội để tạo thêm cơ hội cho các em được trải nghiệm, rèn luyện và vận dụng vào cuộc sống. Từ những câu chuyện đẹp, bài học hay đến các tình huống thực tiễn, mỗi tiết sinh hoạt dưới cờ sẽ tạo nên không gian trải nghiệm giáo dục ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, hình thành kỹ năng và ý thức trách nhiệm cho học sinh.