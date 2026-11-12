Sinh hoạt đảng trực tuyến: Những quy định cần biết

BẮC NINH - Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện, cách thức tổ chức và trách nhiệm trong sinh hoạt đảng trực tuyến. Đáng chú ý, hình thức này chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết, có đủ điều kiện và không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt trực tiếp.

Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới phương thức sinh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Theo Quy định, sinh hoạt đảng trực tuyến được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề trong trường hợp cần thiết, có đủ điều kiện. Có hai hình thức tổ chức gồm trực tuyến toàn phần và trực tiếp kết hợp trực tuyến. Việc áp dụng phải do cấp ủy có thẩm quyền quyết định, căn cứ yêu cầu thực tiễn, không xuất phát từ sự thuận tiện trong tổ chức hoặc tham dự.

Đáng chú ý, Quy định xác định rõ bốn nhóm nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến, gồm: Công tác tổ chức và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và các nội dung liên quan; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín. Quy định cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về xác thực người tham dự, quản lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật nội dung sinh hoạt.

Sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng. Đây là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết, không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp.

Quy định số 228-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký, 3/11/2026; thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư. Việc triển khai đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng xác định đúng đối tượng, điều kiện, thẩm quyền và trách nhiệm, bảo đảm sinh hoạt trực tuyến thực chất, hiệu quả, đúng quy định.