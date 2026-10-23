Sinh hoạt chuyên môn giáo dục mầm non cấp tỉnh
Trong 2 ngày (22 và 23/10), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2026–2027. Dự hội nghị có 200 đại biểu là cán bộ quản lý các trường mầm non công lập, ngoài công lập; cụm trưởng, cụm phó, thư ký các cụm chuyên môn và chủ các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về công tác tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường mầm non; bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT ngày 7/7/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đồng thời, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đề xuất giải pháp triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm.
Sau hội nghị, các đại biểu tham quan môi trường giáo dục tại một số trường mầm non trên địa bàn phường Tô Hiệu và phường Chiềng An; dự 7 hoạt động giáo dục minh họa với các nội dung: Thực hành giáo dục STEAM, cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, làm quen với tiếng Anh cùng giáo viên người nước ngoài và giáo dục cảm xúc – xã hội.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, thống nhất phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong năm học 2026-2027.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/sinh-hoat-chuyen-mon-giao-duc-mam-non-cap-tinh-mfBPIPCDR.html