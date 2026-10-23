Sinh hoạt chuyên môn giáo dục mầm non cấp tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về công tác tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường mầm non; bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT ngày 7/7/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đồng thời, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đề xuất giải pháp triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm.

Giáo viên các trường mầm non tham gia dự giờ tiết học Tiếng Anh của Trường Mầm non Tô Hiệu

Sau hội nghị, các đại biểu tham quan môi trường giáo dục tại một số trường mầm non trên địa bàn phường Tô Hiệu và phường Chiềng An; dự 7 hoạt động giáo dục minh họa với các nội dung: Thực hành giáo dục STEAM, cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, làm quen với tiếng Anh cùng giáo viên người nước ngoài và giáo dục cảm xúc – xã hội.

Giáo viên trường Mầm non Tô Hiệu giới thiệu về góc "Bản sắc quê em"

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, thống nhất phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong năm học 2026-2027.

Giáo viên giới thiệu về đồ dùng trực quan trong chương trình STEAM