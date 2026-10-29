Sinh hoạt chuyên đề 'Yêu thương và chia sẻ' tại Trại giam Cao Lãnh

Phần thi thuyết trình báo tường.

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, bao gồm: Giao lưu văn nghệ; thi thuyết trình báo tường; nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Xây dựng lối sống lành mạnh từ những trang sách” và trao giải cuộc thi báo tường.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi báo tường mang chủ đề “Niềm tin phía trước”. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, sáng tạo mà còn là dịp để các phạm nhân bày tỏ suy nghĩ, tình cảm và khát vọng hướng thiện qua từng trang viết, hình ảnh và câu chuyện chân thực.

Qua đó, cuộc thi tôn vinh những tấm gương tích cực trong học tập, lao động, cải tạo tốt; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong môi trường cải tạo.

Từ 10 tác phẩm báo tường tham gia thi, Ban Tổ chức chọn ra 6 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng thi thuyết trình để trao giải.

Chia sẻ nội dung chủ đề “Xây dựng lối sống lành mạnh từ những trang sách”.

Cũng tại chương trình, Thạc sĩ Lê Thị Thúy An, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật - Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp giao lưu và chia sẻ nội dung chủ đề “Xây dựng lối sống lành mạnh từ những trang sách”. Những chia sẻ này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các phạm nhân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của tri thức, qua đó bồi đắp ý chí vươn lên, tích cực rèn luyện để sớm tái hòa nhập cộng đồng.