Sinh hoạt chuyên đề trở thành diễn đàn phát huy trí tuệ tập thể

Chi ủy Chi bộ thôn Văn Phong đến từng hộ gia đình vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Một trong những minh chứng cụ thể là cách làm của Chi bộ thôn Văn Phong trong vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Tháng 9/2026, Chi bộ thôn Văn Phong đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến”. Dự án được hình thành từ năm 2004, có phạm vi ảnh hưởng đến gần 100 hộ dân trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, mặc dù phần lớn các hộ gia đình đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, song vẫn còn 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường, chưa thực hiện di dời, gây khó khăn cho tiến độ thực hiện dự án. Trước thực tế đó, chi bộ thôn đã lựa chọn vấn đề giải phóng mặt bằng làm nội dung sinh hoạt chuyên đề, xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Sau 2 tháng triển khai sinh hoạt chuyên đề và tổ chức tuyên truyền, vận động, trong tổng số 7 hộ gia đình chưa đồng thuận trước đó, đã có 6 hộ gia đình nhận tiền bồi thường và thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng; còn 1 hộ đang chờ đối chiếu lại diện tích để làm rõ những nội dung liên quan.

Ông Trương Đình Bình, Bí thư Chi bộ thôn Văn Phong cho biết: “Điểm nổi bật trong cách làm của chi bộ là không dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động chung chung mà tập trung phân tích từng trường hợp cụ thể, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, vướng mắc của từng hộ gia đình để có phương pháp vận động phù hợp. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất phương pháp tuyên truyền, vận động; đồng thời phân công cán bộ, đảng viên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng gia đình gặp gỡ, trao đổi, giải thích các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Quá trình vận động luôn chú trọng lắng nghe ý kiến của người dân, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ gia đình, kịp thời tổng hợp những kiến nghị để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết".

Để sinh hoạt chuyên đề thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, Đảng ủy xã Hoằng Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó, chú trọng quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; yêu cầu các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung và thời gian quy định. Đảng ủy xã cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy chất lượng sinh hoạt làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Qua đó, từng bước đưa sinh hoạt chuyên đề trở thành diễn đàn phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với giải quyết những nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hoằng Tiến ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tăng cường tổ chức tập huấn hướng dẫn các kỹ năng xây dựng chuyên đề cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp phụ trách, dự và chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ; định hướng lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương để đưa ra thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, những cách làm phù hợp, những chuyên đề có nội dung thiết thực có thể được đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt còn phải dựa trên những tiêu chí cụ thể, từ khâu chuẩn bị, tỷ lệ tham gia, chất lượng thảo luận đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sau sinh hoạt. Cách làm này góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời hạn chế tình trạng ban hành kết luận nhưng chậm triển khai trong thực tế.

Ông Phạm Hoài Hương, Phó trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hoằng Tiến cho biết: “Ban đã tham mưu với đảng ủy yêu cầu các chi bộ phải đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; lựa chọn những vấn đề khó, những nhiệm vụ trọng tâm đang đặt ra ở cơ sở để đưa ra thảo luận, tìm giải pháp thực hiện. Đặc biệt, phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của bí thư chi bộ và từng đảng viên; sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề cần xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Qua đó, bảo đảm sinh hoạt chuyên đề không mang tính hình thức mà phải tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.