Sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng chi bộ

SHCĐ là dịp để các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Quảng Phú cùng nhìn nhận thực trạng, làm rõ khó khăn, nguyên nhân và thống nhất giải pháp phù hợp để vận dụng tại địa bàn

Chọn đúng vấn đề, đề ra giải pháp thiết thực

Tháng 10/2026, Chi bộ thôn Duy Xuyên, xã Quảng Phú tổ chức SHCĐ với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên tại chi bộ trong tình hình mới”. Đây là nội dung thiết thực trong bối cảnh tổ chức chi bộ sau sáp nhập cần tiếp tục được củng cố, đồng thời chú trọng tạo nguồn, bổ sung lực lượng cho Đảng.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung phân tích khó khăn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương như: chủ động tìm nguồn từ các phong trào, đoàn thể, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng. Qua đó, công tác phát triển đảng viên được xác định không chỉ bảo đảm chỉ tiêu mà còn phải chú trọng chất lượng, đúng tiêu chuẩn và quy trình. Ông Lê Trung Hiếu - Bí thư Chi bộ thôn Duy Xuyên cho biết, thông qua SHCĐ, chi bộ nhận diện rõ hơn những khó khăn trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, từ đó thống nhất giải pháp thực hiện. Chi bộ sẽ rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực tại địa phương, phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ và thường xuyên đánh giá quá trình phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Theo ông Phạm Năng Giang - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quảng Phú, Chi bộ thôn Duy Xuyên được chọn tổ chức SHCĐ điểm, nhằm tạo điều kiện để các chi bộ thôn, bon trao đổi kinh nghiệm trong chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt và phát huy dân chủ trong thảo luận. Đây là dịp để các chi bộ cùng nhìn nhận thực trạng, làm rõ khó khăn, nguyên nhân và thống nhất giải pháp phù hợp để vận dụng tại địa bàn. SHCĐ vì vậy không dừng ở việc phổ biến chủ trương mà hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra từ cơ sở.

Trong tháng 10/2026, Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh tổ chức SHCĐ về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nội dung thảo luận gắn việc học tập và làm theo Bác với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học sinh còn hạn chế và nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Trần Bảo Ngọc - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh yêu cầu SHCĐ phải bảo đảm “thiết thực - cụ thể - dễ thực hiện - có sản phẩm - có kiểm tra - có đánh giá”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định ít nhất một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần chuyển nội dung học tập thành hành động trong công tác và giảng dạy.

Nội dung phong phú, sát nhiệm vụ từng tổ chức

Để SHCĐ phát huy hiệu quả, nội dung cần được lựa chọn sát với chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề thực tiễn đặt ra ở từng loại hình tổ chức đảng. Đối với chi bộ khu dân cư, chuyên đề có thể tập trung vào phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự... Chi bộ khối trường học có thể lựa chọn nội dung nâng cao đạo đức nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các vấn đề như cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân có thể trở thành chủ đề thảo luận thiết thực.

Việc lựa chọn đúng nội dung cũng là một yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, mỗi chi bộ cần chủ động xác định chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thảo luận đi vào những vấn đề cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức.

Có thể thấy, SHCĐ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nội dung sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của từng chi bộ và tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo quy định của Đảng (thực hiện theo Chỉ thị số 50-CT/TW và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương) chi bộ phải tổ chức SHCĐ ít nhất mỗi quý 1 lần (tương đương ít nhất 4 lần/năm). Chi bộ có thể tổ chức nhiều hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị. Thời lượng sinh hoạt, tối thiểu 90 phút nếu tổ chức SHCĐ riêng lẻ.