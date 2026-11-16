Sinh hoạt chi bộ thiết thực từ những việc sát dân

Các đảng viên Chi bộ thôn 12, xã Hòa Ninh đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân đi khám sức khỏe

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Chi bộ thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2, sau sáp nhập có 24 đảng viên, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Sau khi kiện toàn cấp ủy, chi bộ hoạt động ổn định. Đồng chí K’Nga - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Trước mỗi kỳ họp chi bộ hằng tháng, chương trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết… được gửi đến đảng viên thông qua nhóm Zalo của chi bộ, đảng viên nghiên cứu các nội dung, chuẩn bị trước các ý kiến thảo luận trong cuộc họp. Chi bộ phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã cập nhật ứng dụng. Cùng với đó, chi bộ cũng hoàn thành việc số hóa hồ sơ đảng viên và thực hiện đóng đảng phí qua dịch vụ công trực tuyến”.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng mà còn xây dựng đồng thuận trong Nhân dân. Chi bộ thôn 12, xã Hòa Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ thôn 5A và Chi bộ thôn 5B, với 17 đảng viên. Theo Bí thư Chi bộ Lưu Danh Nhanh, để chi bộ hoạt động hiệu quả, các đồng chí trong chi ủy chi bộ họp bàn, đưa ra những giải pháp sáng tạo. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề của thôn và nguyện vọng của Nhân dân. Những ý kiến thẳng thắn, sát thực giúp chi bộ thống nhất giải pháp thực hiện. Đơn cử như ở kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11, nội dung được Chi bộ thôn 12 thảo luận tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp huy động lực lượng để tuyên truyền người dân tham gia khám sức khỏe. Đang vào mùa thu hái cà phê nên nhiều người dân tại địa phương tập trung thu hoạch hay đi hái thuê ở nơi khác, do đó, chi bộ phân công từng đảng viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân thu xếp đi khám theo lịch.

Cấp ủy Chi bộ thôn 12, xã Hòa Ninh họp bàn các nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Sắp xếp thôn, tổ dân phố đã tạo ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đảng ở khu dân cư phải mạnh hơn để lãnh đạo địa bàn lớn hơn. Điều đó đòi hỏi cấp ủy các cấp không chỉ quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, mà phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở...

Ông Trương Quốc Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Ninh cho hay: “Ngay sau khi thành lập các chi bộ thôn sau sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công những đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy viên theo sát địa bàn, hỗ trợ các bí thư chi bộ thôn nếu gặp khó khăn trong quy định mới. Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các cơ quan khối chính quyền, Mặt trận đã phân công nhân sự bám sát nhiệm vụ chuyên môn đối với các chi bộ. Đến nay, các bí thư, phó bí thư chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ, trong đó đối với nhiệm vụ chuyển đổi số là khó khăn nhất cũng cơ bản đã bảo đảm theo yêu cầu đề ra như tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số, trên 99,5% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử… Đặc biệt, trong năm 2026, Đảng ủy xã đã gắn kết các nhiệm vụ của khối đảng, khối chính quyền vào nghị quyết của các chi bộ, hướng dẫn các chi bộ thực hiện từng chỉ tiêu và nhận được sự đồng thuận cao, nhờ đó các nhiệm vụ của năm 2026 đang đi theo đúng lộ trình đề ra, một số chỉ tiêu đã hoàn thành”.

100% đảng viên Chi bộ thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2 sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, sau sáp nhập, các chi bộ thôn, tổ dân phố trong tỉnh đã được kiện toàn, đội ngũ cấp ủy được củng cố, phương thức lãnh đạo không ngừng đổi mới, các chi bộ đang phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo nền tảng để hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.