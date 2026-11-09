Sinh hoạt chi bộ phải đi vào thực chất

Những ngày đầu tháng 11/2026, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp dự sinh hoạt tại một số chi bộ cơ sở trong tỉnh để lắng nghe và có hướng chỉ đạo giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại cơ sở.

Cùng dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm chiều 4/11, sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã nhấn mạnh: “Muốn dự án vào nhanh thì phải có mặt bằng, muốn có mặt bằng thì phải có sự đồng thuận của Nhân dân, muốn người dân đồng thuận thì cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm trước”.

Đây là vấn đề thiết thực đang đặt ra đối với địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Miza. Dự án ảnh hưởng đến 517 hộ dân, trong đó có 82 hộ phải tái định cư. Với người dân, thu hồi đất không đơn thuần là chuyện bàn giao mặt bằng, mà còn liên quan đến tài sản, sinh kế và cuộc sống lâu dài. Vì vậy, công tác vận động không thể chỉ dựa vào tuyên truyền hay yêu cầu chấp hành. Muốn người dân đồng thuận, trước hết phải giải thích rõ chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng và giải quyết thấu đáo những kiến nghị phát sinh. Trong công việc ấy, vai trò của tổ chức đảng và từng đảng viên ở khu dân cư rất quan trọng. Yêu cầu chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, bắt đầu từ chính gia đình, dòng họ mình là cách làm cụ thể để đưa trách nhiệm của đảng viên đến từng địa chỉ. Đảng viên không chỉ tham gia họp, nghe phổ biến nhiệm vụ mà còn phải trực tiếp nắm tình hình, hiểu điều người dân còn băn khoăn, cùng chi bộ tìm cách tháo gỡ.

Từ thực tế này, có thể thấy đổi mới sinh hoạt chi bộ không nhất thiết bắt đầu bằng những nội dung lớn lao. Điều quan trọng là lựa chọn đúng vấn đề đang cần giải quyết ở địa bàn. Đó có thể là một điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, một bất cập về môi trường, một kiến nghị về an sinh hay những vấn đề người dân nhiều lần phản ánh nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Khi những việc ấy được đưa ra bàn bạc nghiêm túc, phân công người phụ trách và theo dõi kết quả đến cùng, buổi sinh hoạt mới thực sự có ý nghĩa.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chi bộ khu dân cư càng phải phát huy vai trò gần dân, sát dân. Đây là nơi nắm bắt sớm nhất những vấn đề nảy sinh trong đời sống, cũng là nơi chủ trương, chính sách được chuyển tải trực tiếp đến từng người dân. Bởi vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không thể chỉ đánh giá qua hồ sơ, sổ sách hay việc duy trì nền nếp hội họp. Khi mỗi kỳ sinh hoạt giải quyết được những việc cụ thể, tạo chuyển biến trong đời sống ở khu dân cư, khi ấy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ mới được khẳng định, uy tín của Đảng tăng lên.