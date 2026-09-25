Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh cho công chức, viên chức và người lao động

Tham gia chương trình có công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; giáo viên, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, ưu tiên viên chức, người lao động không chuyên môn tiếng Anh tham dự. Chương trình còn có sự tham gia của các giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Câu lạc bộ sử dụng tiếng Anh thuyết trình về tranh và thông điệp bảo vệ môi trường.

Với chủ đề “Save the environment - Bảo vệ môi trường”, các thành viên Câu lạc bộ được tham gia nhiều hoạt động thực hành tiếng Anh gắn với con người và môi trường xung quanh. Qua hình ảnh trực quan, người tham gia thực hành từ vựng, đoán chủ đề, thử thách giải ô chữ tìm từ khóa, mô tả tranh và thuyết trình về các vấn đề môi trường.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác, tạo điều kiện để người học chủ động sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.