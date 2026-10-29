Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng, cả nước áp dụng mức tối thiểu 2 triệu đồng

Chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đang được triển khai theo hướng kết hợp hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước với các giải pháp duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số.

Theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc nhóm được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Chính sách này cũng áp dụng đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người và phụ nữ sinh con tại tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế.

Từ 1-1-2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Quy định hỗ trợ đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ sinh con tại địa phương có mức sinh thấp có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng nêu trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ, không cộng dồn các khoản cho cùng một lần sinh.

Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ dữ liệu đăng ký khai sinh liên thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID và các dữ liệu liên quan để quyết định hỗ trợ, tổ chức chi trả cùng thời điểm đăng ký khai sinh theo quy định.

Các tỉnh, thành phố có thể quyết định mức cao hơn trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và quy định cụ thể tại địa phương.

Ngày 28-10, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn. Theo đó, phụ nữ cư trú tại Hà Nội khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người khi sinh con. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Trường hợp người thụ hưởng đồng thời đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, không nhận đồng thời các khoản cho cùng một lần sinh.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ, Hà Nội còn khuyến khích các địa phương duy trì mức sinh thay thế. Xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 30 triệu đồng; nếu duy trì thành tích trong 5 năm liên tục, mức thưởng là 60 triệu đồng.

Thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp nam, nữ cư trú tại Hà Nội, đủ điều kiện kết hôn và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trước đó, một số địa phương đã ban hành chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con. Chẳng hạn, Đồng Nai từng quy định hỗ trợ một lần 1 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thường trú trên địa bàn theo Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Người dân có thể liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan dân số, y tế địa phương để được hướng dẫn về điều kiện, dữ liệu cần đối chiếu và thủ tục nhận hỗ trợ.