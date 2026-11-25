Đại tá Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371) cho biết, thời gian qua, Ban chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu 5 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong LLVT và trên địa bàn đóng quân.

Các cơ quan tư pháp Quân khu đã biên soạn 6 chuyên đề pháp luật bổ trợ, 3 chuyên đề ngắn dưới dạng video clip phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, học tập; gần 30 tin, bài, phóng sự và 140 video clip về hoạt động của đề án được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tại xã Đăk Kôi (ảnh Lê Tây)

Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, các đơn vị LLVT Quân khu 5 đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền sáng tạo.

Ở xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi, những buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm pháp luật của bộ đội trở thành “bữa tiệc văn hóa” được đồng bào chờ đón.

Chị Y Ba, thôn Kon Đó, xúc động: “Bộ đội về diễn kịch vui lắm, dễ hiểu nữa. Nhân vật trong kịch giống con trai tôi, khi thấy bạn bè trốn nghĩa vụ thì hiểu ra trách nhiệm công dân. Giờ cháu xin tình nguyện nhập ngũ để được làm anh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị lựa chọn tuyên truyền những điều người dân cần biết, gắn với thực tế cuộc sống. Mỗi buổi tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng với kịch bản chi tiết, đan xen văn nghệ, hỏi đáp pháp luật, trò chơi có thưởng. Nội dung tập trung vào những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; các quy định về xử phạt vi phạm giao thông...

Cách làm sinh động, trực quan, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, từ đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật.

Tại Lữ đoàn 573, Quân khu 5, công tác PBGDPL được triển khai với nhiều hình thức hấp dẫn: Chiếu phim, triển lãm ảnh, giao lưu, đố vui pháp luật, tham quan các “địa chỉ đỏ”. Hệ thống truyền thanh nội bộ và các chương trình văn nghệ được tận dụng để lồng ghép tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống. Trong huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo biên soạn bài giảng chính trị đầy đủ, gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn công tác, giúp bộ đội liên hệ sát nhiệm vụ, củng cố ý thức kỷ luật.

Chiến sĩ Y Níp, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573, chia sẻ: “Qua các video, tình huống thực tế và phân tích vụ việc cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn hậu quả của việc vi phạm pháp luật, từ đó tự giác rèn luyện, chấp hành quy định của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết và chính quy”.

Các hoạt động “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” được duy trì nền nếp trong toàn đơn vị. Đây là môi trường để cán bộ, chiến sĩ tự học, tự rèn, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và đạo đức cách mạng.

Thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn Quân khu 5 luôn được tiến hành bài bản, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân (ảnh Lê Tây)

Thiếu tá Huỳnh Tấn Thọ, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573, chia sẻ: “Khi tuyên truyền, chúng tôi đặt người học vào vị trí trung tâm, tăng cường tương tác, biến quá trình truyền đạt thành quá trình tự giác tiếp thu, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”.

Thực tiễn ở Quân khu 5 đã khẳng định, công tác PBGDPL được tiến hành bài bản, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Mỗi buổi tuyên truyền, mỗi tiểu phẩm sân khấu hay video clip pháp luật đều trở thành “lớp học đặc biệt”, nuôi dưỡng ý thức thượng tôn pháp luật. Những đổi mới ấy góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược miền Trung và cao nguyên Trung Bộ.