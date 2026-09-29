Sinh đôi và nặng tới 78kg, nữ nghệ sĩ giảm hơn 30kg theo cách không ai ngờ tới

Shoko Nakagawa (41 tuổi, ở Nhật Bản) sinh hai con trai sinh đôi vào ngày 30/9/2025. Trong thời gian mang thai, cơ thể cô tăng cân đáng kể và còn gặp tình trạng phù nề nghiêm trọng. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ trên Mezamashi Media, cô từng nặng 78 kg ngay trước khi sinh.

Đến khoảng một năm sau, Nakagawa công khai hình ảnh so sánh vóc dáng trước và sau sinh, đồng thời cho biết đã giảm hơn 30 kg. Chiếc cân trong bức ảnh hiện mức 47,4 kg, trong khi cô viết rằng cân nặng đã trở lại khoảng 47 kg, giảm 30,6 kg so với thời điểm trước khi sinh đôi.

Shoko Nakagawa, 41 tuổi, là nữ nghệ sĩ đa tài hàng đầu Nhật Bản. Trong ảnh, cô chia sẻ hình ảnh thời điểm mang thai đôi nặng 78kg và sau khi cô giảm xuống còn 47kg. Ảnh: Shoko55mmts Instagram

Giảm khoảng 16 kg trong hai tuần đầu sau sinh

Theo lời kể của Nakagawa, phần cân nặng giảm nhanh nhất xuất hiện ngay sau khi sinh. Hai em bé có tổng trọng lượng khoảng 5,2 kg nhưng sau sinh một ngày, cô chỉ giảm khoảng 3 kg. Tuy nhiên, phần cân nặng liên quan đến tình trạng phù nề trong thai kỳ sau đó giảm khá nhanh.

Nữ nghệ sĩ cho biết chỉ trong khoảng hai tuần sau sinh, cô giảm khoảng 16 kg do tình trạng phù nề thuyên giảm. Sau giai đoạn này, cân nặng không tiếp tục giảm đáng kể dù cô vẫn cho con bú.

Nakagawa cho biết trong khoảng thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, cô không cố gắng ép cân. Cô cho rằng việc ăn uống đầy đủ là cần thiết để đảm bảo dinh dưỡng cho các con nên dù không hài lòng với vóc dáng, cô vẫn đặt việc chăm sóc hai em bé lên trước.

Sau khi cai sữa, nữ nghệ sĩ mới bắt đầu tập trung trở lại vào việc giảm cân.

Không ép bản thân bằng ức gà hay những món ăn quá khắt khe

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong chế độ ăn của Nakagawa là cô lựa chọn cá làm nguồn thực phẩm chính.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân không thích ăn salad gà hoặc những món ăn kiêng khiến cô cảm thấy không đủ no. Nếu ăn không thỏa mãn, cô dễ rơi vào tình trạng ăn quá nhiều sau đó.

Vì vậy, cô lựa chọn phương pháp mà bản thân gọi là “chế độ ăn sashimi”. Các món chính thường là cá hồi hoặc cá ngừ vằn, ăn cùng cơm. Nakagawa cho biết cô từng thực hiện xét nghiệm gen và nhận kết quả rằng cơm trắng không phải thực phẩm khiến cô dễ tăng cân.

Để món ăn dễ ăn hơn, cô tự điều chỉnh gia vị với dầu mè, giấm, tương ớt Hàn Quốc và nước tương rồi kết hợp với cá thành các món dạng cơm trộn hoặc cơm tô.

Cô cũng tìm những món ăn tạo cảm giác no và phù hợp với khẩu vị của mình thay vì ép bản thân theo một thực đơn quá cứng nhắc.

Chăm con cũng trở thành một phần của quá trình giảm cân

Nakagawa còn gọi một phần phương pháp của mình là “chế độ ăn theo em bé”.

Trước đây, cô thường thức đến khoảng 3 giờ 30 sáng để xem anime. Sau khi có con, lịch sinh hoạt thay đổi hoàn toàn. Hai mẹ con thường lên giường khoảng 22h và cô thức dậy vào khoảng 6h30 sáng.

Việc đi ngủ sớm khiến thời gian ăn uống buổi tối cũng thay đổi. Nakagawa cho biết cô tự nhiên giảm khoảng một nửa khẩu phần bữa tối vì sau đó đã đến giờ đi ngủ.

Theo nữ nghệ sĩ, việc chăm sóc hai con khiến cô hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm, thay vì thức khuya và ăn uống vào những thời điểm trước đây.

Không thích tập thể dục, cô tranh thủ vận động khi chăm con

Nakagawa thừa nhận bản thân rất không thích tập thể dục. Việc đưa hai em bé ra ngoài đi bộ cũng không dễ dàng nên cô không duy trì được hình thức vận động này thường xuyên.

Thay vào đó, cô tận dụng những khoảng thời gian rất ngắn trong ngày. Chẳng hạn, khi chuẩn bị đồ ăn dặm cho con và phải chờ khoảng một phút để hâm nóng bằng lò vi sóng, cô tranh thủ bế con và thực hiện động tác squat.

Nữ nghệ sĩ cũng tự đặt ra một quy tắc: mỗi lần đi vệ sinh xong phải thực hiện squat mới rời đi. Cô đặt mục tiêu tổng cộng khoảng 100 lần squat mỗi ngày, thay vì dành riêng một khoảng thời gian dài cho việc tập luyện.

Đồ ăn vặt cũng được thay đổi

Nakagawa còn chia sẻ một cách kiểm soát cơn thèm ăn mà cô gọi vui là “chế độ ăn 7-Eleven”.

Cô mua sẵn một số thực phẩm như thanh mực, thanh đậu phụ và món tráng miệng từ đậu phụ. Ngoài ra, cô để sẵn những miếng dứa trong tủ đông.

Khi muốn ăn thứ gì đó vào buổi tối, cô lấy dứa đông lạnh ra ăn để tạo cảm giác nhai và giúp cơn đói tạm thời dịu xuống. Đây là cách cô lựa chọn thực phẩm dựa trên sở thích cá nhân thay vì cố gắng nhịn ăn hoàn toàn.

Từ 78 kg xuống 47 kg sau khoảng một năm

Sau quá trình điều chỉnh ăn uống, giấc ngủ và tận dụng những khoảng thời gian ngắn để vận động, Nakagawa cho biết cân nặng của cô đã giảm từ 78 kg xuống khoảng 47 kg, tương đương hơn 30 kg.

Trong bài đăng mới đây, cô cũng chia sẻ rằng bản thân từng rất khó chịu vì tình trạng phù nề khi mang thai đôi. Có thời điểm mũi và mắt cá chân sưng đáng kể, thậm chí chân bị ngứa và đau. Sau một năm, những hình ảnh so sánh cho thấy sự thay đổi rõ rệt ở khuôn mặt, cánh tay và đôi chân.

Tuy nhiên, Nakagawa nhấn mạnh rằng mục tiêu của cô không đơn thuần là giảm cân. Cô muốn có thể nhìn vào gương mà không còn cảm thấy buồn phiền về vóc dáng của mình.

Nữ nghệ sĩ nói vẫn muốn giảm thêm khoảng 1-2 kg nhưng vì đang chăm hai con nhỏ, cô không muốn ép bản thân quá mức và dự định duy trì cân nặng hiện tại một cách phù hợp.

Nguồn: Mezamashi Media (Fuji Television Network)