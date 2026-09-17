Singapore: Young K của DAY6 tổ chức đêm nhạc solo đầu tiên

Nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn solo “Youngest”, đêm nhạc mang đến cơ hội để người hâm mộ khám phá màu sắc âm nhạc riêng của Young K bên cạnh hình ảnh quen thuộc khi biểu diễn cùng DAY6.

Đêm nhạc đầu tiên của Young K tại Singapore vào ngày 23/1/2027 tại The Star Theatre. Ảnh: Koreaboo

Chương trình sẽ giới thiệu các ca khúc trong sự nghiệp solo của Young K qua những bản phối đặc biệt dành cho sân khấu, những câu chuyện cá nhân và phần giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Young K bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2021 với EP “Eternal”, sau đó phát hành album phòng thu đầu tiên “Letters with Notes” vào năm 2023.

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ biểu diễn, anh còn ghi dấu ấn trong vai trò nhạc sĩ sáng tác và soạn nhạc, đứng sau nhiều ca khúc của DAY6 cũng như các nghệ sĩ K pop khác.

Dấu mốc đặc biệt dành cho người hâm mộ Young K

Đây là một dấu mốc đặc biệt dành cho người hâm mộ DAY6, đặc biệt là những ai yêu mến Young K.

Người hâm mộ sẽ có dấu mốc đặc biệt cùng ca sĩ Young K. Ảnh: Koreaboo.

Hơn 11 năm kể từ khi ra mắt cùng nhóm vào năm 2015, Young K sẽ lần đầu tiên tổ chức đêm nhạc solo tại Singapore.

Bên cạnh vai trò quen thuộc trong DAY6, Young K sẽ có dịp thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc cá nhân qua các ca khúc solo, những bản phối đặc biệt dành cho sân khấu, những câu chuyện cá nhân và hoạt động giao lưu gần gũi với khán giả.

Với cộng đồng “My Day” - tên gọi người hâm mộ DAY6 - tại Việt Nam, đêm diễn duy nhất này cũng mở ra cơ hội kết hợp một chuyến đi ngắn ngày đến Singapore với dịp hiếm có để thưởng thức sân khấu solo của Young K trong vai trò ca sĩ, tay bass và nhạc sĩ sáng tác.