Singapore xây dựng nhà máy điện khí tích hợp hệ thống lưu trữ bằng pin

Các hệ thống lưu trữ bằng pin thường được kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như nhà máy điện Mặt Trời. Hệ thống lưu trữ bằng pin công suất 80 MW của nhà máy mới này có thể tích trữ điện năng trong những thời điểm nhu cầu thấp và giải phóng năng lượng khi cần, giúp nhà máy cân bằng tốt hơn giữa cung và cầu về điện, đồng thời duy trì hoạt động ổn định hơn. PacificLight Power cho biết, hệ thống lưu trữ bằng pin này có khả năng kích hoạt phản hồi trong vòng 2 giây.

Khi đi vào hoạt động năm 2029, nhà máy trị giá 1,2 tỷ đô la Singapore này sẽ là nhà máy lớn nhất vận hành với một tổ máy phát điện duy nhất. Nhà máy sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) với công suất 670 MW sẽ tạo ra đủ điện năng để cung cấp cho khoảng 1,2 triệu căn hộ 4 phòng mỗi năm. Đây sẽ là cơ sở CCGT đơn lẻ lớn nhất và hiệu quả nhất tại Singapore.

Theo Công ty PacificLight Power, việc tích hợp hệ thống lưu trữ bằng pin vào nhà máy mới sẽ cho phép lắp đặt tua-bin khí công suất lớn hơn mà không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của lưới điện. Hệ thống lưu trữ này cũng giúp nhà máy đóng vai trò như một “bộ đệm” trong bối cảnh Singapore đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai năng lượng Mặt Trời.

Hiện có hơn 20 nhà máy điện khí đang cung cấp điện cho Singapore. Bên cạnh việc xây dựng các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch mới để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, Singapore cũng đang tìm cách khai thác các nguồn năng lượng thay thế có lượng khí thải carbon thấp hơn, trong đó có việc khai thác hydro - loại nhiên liệu được coi là sạch vì không tạo ra khí carbon dioxide (khiến toàn cầu nóng lên) khi đốt cháy.

PacificLight cho biết, nhà máy sắp tới cũng sẽ tương thích với nhiên liệu hydro, có thể đốt hỗn hợp nhiên liệu bao gồm tới 30% hydro và phần còn lại là khí tự nhiên, để sản xuất điện. Công ty đang nỗ lực hướng tới việc vận hành nhà máy 100% bằng hydro trong tương lai, phù hợp với lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành điện - lĩnh vực hiện chiếm 40% tổng lượng khí thải của Singapore.

Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng (EMA) dự báo, nhu cầu điện năng cao điểm của Singapore sẽ đạt mức từ 9,9 GW đến 13 GW vào năm 2031 và sẽ tăng từ 2,4-6,5% mỗi năm trong thập kỷ tới.