Singapore và Indonesia thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khói mù

Khói mù bao phủ Palangkaraya, Trung Kalimantan vào ngày 25-10-2026

Đề xuất được đưa ra sau nhiều tuần chất lượng không khí tại Singapore suy giảm do khói từ các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia lan sang.

Đây là một trong những đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Theo kế hoạch đang được thảo luận, lực lượng đặc nhiệm chung sẽ giúp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan môi trường, khí tượng và quản lý thảm họa của hai nước.

Một nội dung quan trọng là thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các điểm nóng cháy rừng, hướng di chuyển của khói mù và chất lượng không khí.

Giới chức Singapore cho rằng việc tiếp cận dữ liệu sớm sẽ giúp các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo sức khỏe cộng đồng chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Trong khi đó, Indonesia kỳ vọng hợp tác kỹ thuật và giám sát sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng.

Lực lượng cứu hỏa Indonesia bơm nước dập các đám cháy rừng đang lan rộng ở Barito Kuala, tỉnh Nam Kalimantan ngày 25-10-2026

Quan hệ giữa hai nước gần đây xuất hiện căng thẳng khi nhiều ý kiến tại Singapore kêu gọi Indonesia có biện pháp mạnh tay hơn đối với tình trạng đốt rừng và đất than bùn.

Một số quan chức Indonesia lại cho rằng những chỉ trích từ nước láng giềng chưa phản ánh đầy đủ quy mô và khó khăn của công tác kiểm soát cháy rừng trên thực địa.

Mặc dù vậy, cả Singapore và Indonesia đều khẳng định ưu tiên hiện nay là tăng cường hợp tác thay vì đối đầu.

Các chuyên gia nhận định cơ chế chia sẻ dữ liệu và điều phối chung có thể giúp giảm bớt tranh cãi về nguồn gốc ô nhiễm, đồng thời tạo nền tảng cho phản ứng nhanh hơn trước các đợt khói mù trong tương lai.

Khói mù xuyên biên giới từ Indonesia từ lâu là vấn đề môi trường gây tranh cãi trong khu vực. Các đám cháy quy mô lớn trên đảo Sumatra và Kalimantan thường khiến chất lượng không khí tại Singapore, Malaysia và một số nước láng giềng suy giảm nghiêm trọng vào mùa khô.

Theo Scmp