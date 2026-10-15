Singapore và Google phát triển AI phát hiện lừa đảo trên điện thoại

J-10CE và F-16 cùng thuộc nhóm tiêm kích 1 động cơ, nhưng được phát triển từ 2 hệ sinh thái công nghiệp và tác chiến khác nhau. So sánh chúng vì thế không chỉ nằm ở tốc độ hay tải trọng, mà còn ở radar, vũ khí, điện tử và mạng lưới hỗ trợ.