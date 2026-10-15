Singapore và Google phát triển AI phát hiện lừa đảo trên điện thoại
Chính phủ Singapore và Google DeepMind đang hợp tác phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện và cảnh báo các hành vi lừa đảo theo thời gian thực trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, trong khi vẫn bảo đảm dữ liệu cá nhân và nội dung trao đổi của người dùng không bị chuyển ra khỏi thiết bị.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/singapore-va-google-phat-trien-ai-phat-hien-lua-dao-tren-dien-thoai/7412.html