Singapore truy tố người đàn ông đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh máy bay

Nghi phạm là Hugh Lutley, đối mặt với hai cáo buộc gồm quay lén và cản trở công lý. Theo cảnh sát Singapore, vụ việc xảy ra khoảng 17h10 ngày 7/10 (giờ địa phương) trên chuyến bay TR821, khởi hành từ Osaka, Nhật Bản. Cảnh sát Sân bay Changi nhận được tin báo lúc 17h35 cùng ngày.

Điều tra ban đầu xác định Lutley giấu camera trong một nhà vệ sinh trên máy bay, sau đó sử dụng ứng dụng trên điện thoại để kích hoạt chế độ ghi hình từ xa.

Máy bay của hãng Scoot. Ảnh: CC/Vismay Bhadra

Thiết bị bị phát hiện khi một nữ tiếp viên hàng không vào nhà vệ sinh và tình cờ nhìn thấy camera. Cô lập tức tháo thiết bị, báo cho đồng nghiệp. Khi quay lại lấy camera, Lutley phát hiện nó đã bị thu giữ nên lập tức xóa ứng dụng điều khiển cùng toàn bộ hình ảnh liên quan trên điện thoại.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi, Lutley bị tạm giữ để điều tra. Điện thoại và camera cũng được cảnh sát thu giữ làm chứng cứ.

Tại phiên tòa ngày 5/11, Lutley cho biết có ý định nhận tội. Tòa cho phép bị cáo tại ngoại với khoản bảo lãnh 10.000 đô la Singapore, đồng thời ấn định phiên họp tiền xét xử tiếp theo vào ngày 17/11.

Theo pháp luật Singapore, người bị kết tội quay lén có thể lĩnh án tối đa hai năm tù, phạt tiền, đánh roi hoặc kết hợp các hình phạt này. Với tội cản trở công lý, mức án có thể lên tới 7 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.

Cảnh sát Singapore khẳng định không dung thứ các hành vi phạm tội tình dục xâm phạm an toàn cộng đồng và sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện hành vi quay lén, nhấn mạnh rằng "Báo cáo sớm những vụ việc như vậy là yếu tố quyết định giúp cảnh sát nhanh chóng xác định và bắt giữ kẻ phạm tội".