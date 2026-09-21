Singapore trở thành 'nam châm' hút các ông lớn AI

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Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các công ty AI toàn cầu đang mở ra những cơ hội mới cho nhân tài địa phương.

Vào tuần trước, Anthropic đã trở thành công ty AI mới nhất công bố kế hoạch mở văn phòng tại Singapore, gia nhập hàng ngũ các công ty như OpenAI, Superintelligence Labs của Meta Platforms và Google DeepMind thuộc Alphabet.

Hiện Anthropic đang tuyển dụng 9 vị trí trong các lĩnh vực AI ứng dụng, tài chính, marketing, lợi ích công cộng và kinh doanh.

OpenAI đã cam kết tạo ra hơn 200 vị trí kỹ thuật tại Singapore trong quá trình xây dựng phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên bên ngoài nước Mỹ.

Làn sóng các công ty AI đổ vào Singapore phản ánh sức hấp dẫn của quốc đảo này với tư cách một điểm đến ổn định, có kết nối thuận lợi, đồng thời cho phép tiếp cận trực tiếp các thị trường Đông Nam Á và nguồn nhân tài toàn cầu.

Việc quốc đảo này đang nổi lên như một trung tâm AI của khu vực không phải là đào tạo những mô hình AI mới nhất, mà là thực hiện nhiệm vụ ngày càng quan trọng: triển khai và điều chỉnh các mô hình này cho ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, đối với Singapore, câu hỏi quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ: nguồn đầu tư nước ngoài này sẽ được chuyển hóa hiệu quả đến đâu để tạo ra việc làm có giá trị cao và các kỹ năng mới cho người Singapore?

Sự mở rộng của ngành AI tại Singapore diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, khi các công ty toàn cầu phải hoạt động trong môi trường địa chính trị phức tạp.

Theo các nguồn tin, các công ty AI của Mỹ ngày càng có nhu cầu tìm đến Singapore để tuyển dụng kỹ sư quốc tế, mà không phải đối mặt với các hạn chế thị thực ngày càng siết chặt, phí xử lý cao và thời gian chờ đợi kéo dài vốn phổ biến tại Mỹ.

Trong khi đó, theo Cơ quan Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), quốc đảo này đang theo đuổi tham vọng trở thành “nền kinh tế được AI hỗ trợ mạnh mẽ nhất thế giới”.

Hiện Singapore đã cung cấp Tech.Pass dành cho những nhân tài công nghệ hàng đầu. Chương trình này sẽ được thay thế vào tháng 1 bằng chương trình nhập cư mới của Singapore One Pass dành riêng cho các chuyên gia AI và công nghệ.

Theo chiến lược AI quốc gia được cập nhật, Singapore đặt mục tiêu hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này một cách thiết thực trong ba năm tới. Bắt đầu từ năm 2027, các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng mức khấu trừ thuế cao hơn đối với các khoản chi nhằm triển khai và ứng dụng AI.

Các nhà quan sát cho rằng sức hấp dẫn của Singapore nằm ở khả năng tiếp cận nền kinh tế số Đông Nam Á, môi trường pháp lý ổn định, cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ chặt chẽ và nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đối với các công ty như Anthropic và OpenAI, Singapore mang lại một cứ điểm phục vụ phát triển thị trường trong khu vực, triển khai giải pháp cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ đối tác, hỗ trợ khách hàng, làm việc với các cơ quan hoạch định chính sách và tuyển dụng nhân tài.

Trong khi đó, Singapore sẽ trở thành thị trường việc làm có giá trị cao, cơ hội phát triển nguồn nhân lực, vốn đầu tư nước ngoài, cũng như sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu với các trường đại học, công ty khởi nghiệp và cơ quan nhà nước trong nước.

Tháng 5 năm nay, OpenAI cam kết đầu tư hơn 300 triệu đô la Singapore (235 triệu USD) theo một thỏa thuận hợp tác với chính phủ Singapore. Đầu tuần trước, Google Cloud đã mở một trung tâm kỹ thuật tại quốc đảo này, hợp tác với hai tập đoàn lớn trong khu vực là Grab và DBS.

Tương tự, Microsoft đang đầu tư 5,5 tỷ USD vào hạ tầng điện toán đám mây và AI tại Singapore từ nay đến năm 2029.