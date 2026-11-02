Singapore trở thành mục tiêu của làn sóng thông tin sai lệch tại Indonesia

Những thông tin sai lệch được lan truyền trên mạng xã hội: thông tin bịa đặt về chuyến thăm của các nhân vật nổi tiếng Indonesia đến nhà Đại sứ Singapore tại Indonesia (bên trái) và cảnh báo về việc Indonesia ngừng xuất khẩu khí đốt sang Singapore (bên phải)

Trong bối cảnh Indonesia đối mặt với những tranh cãi liên quan đến diễn biến thị trường chứng khoán và vấn đề khói mù xuyên biên giới, Singapore đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra của CNA Verify cho thấy, gần 400 bài đăng có nội dung giả mạo đã xuất hiện trên nhiều nền tảng trực tuyến, thu hút tổng cộng gần 12 triệu lượt xem.

CNA Verify là bộ phận kiểm chứng thông tin, chống tin giả của kênh CNA thuộc Tập đoàn truyền thông quốc gia Singapore Mediacorp.

Chiến dịch này bùng phát sau khi một tài khoản Instagram đăng tải thông tin cho rằng, Đại sứ Singapore tại Indonesia Kwok Fook Seng đã tổ chức một cuộc gặp bí mật tại Jakarta với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Dino Patti Djalal và nhà phân tích chính trị Saiful Mujani.

Bài viết còn đưa ra những cáo buộc mang tính quy kết đối với hai nhân vật nói trên.

Tuy nhiên, cả ông Dino Patti Djalal và ông Saiful Mujani đều lên tiếng bác bỏ. Đại sứ quán Singapore tại Indonesia khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Các cá nhân bị nhắm tới đều có liên hệ với những chủ đề đang thu hút dư luận Indonesia.

Ông Dino Patti Djalal trước đó từng phản bác các ý kiến cho rằng Singapore là nguyên nhân dẫn tới đợt lao dốc của thị trường chứng khoán Indonesia.

Tổ chức nghiên cứu SMRC do ông Saiful Mujani sáng lập vừa công bố khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Prabowo Subianto có xu hướng giảm.

Cuộc điều tra của CNA Verify được thực hiện trên các nền tảng Instagram, TikTok, YouTube, Facebook và X trong giai đoạn từ ngày 19 đến 27-10.

Kết quả cho thấy nhiều dấu hiệu của hoạt động phối hợp có tổ chức. Nhiều tài khoản được tạo cùng ngày, sử dụng hình ảnh, câu chữ và cách trình bày giống nhau, bài viết được đăng cách nhau chỉ vài giây hoặc vài phút.

Một nhóm gồm 68 tài khoản được xây dựng với hình thức tương tự các cơ quan báo chí hoặc trang tin tức nhằm tăng độ tin cậy đối với người dùng.

Các nội dung được lan truyền tập trung vào việc cáo buộc Singapore gây ảnh hưởng tới quyết định của Tổ chức Đánh giá tài chính MSCI liên quan đến thị trường Indonesia hoặc cho rằng các nhân vật trong nước nhận tiền từ Singapore để kích động bất ổn. Tuy nhiên, những cáo buộc này không đi kèm bằng chứng xác thực.

Làn sóng tin giả xuất hiện sau khi MSCI thông báo xem xét lại vị thế thị trường Indonesia do những quan ngại về vấn đề quản trị. Sau đó, một số ý kiến trên mạng xã hội hướng sự chỉ trích vào hai quỹ đầu tư nhà nước Singapore là GIC và Temasek, song các tổ chức này đã phủ nhận các cáo buộc liên quan.

Ông Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, nghiên cứu viên cấp cao thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) của Singapore, nhận định các hoạt động trên có thể là sự kết hợp giữa tương tác tự phát của người dùng mạng xã hội và các mạng lưới khuếch đại thông tin có tổ chức.

Theo chuyên gia này, khi các tranh cãi trong nước được gắn với yếu tố nước ngoài, các quốc gia láng giềng rất dễ trở thành đối tượng bị đổ lỗi.

Ông Faizal cho rằng, bất kỳ "cuộc chiến" thông tin nào nhằm vào Singapore sẽ không giúp ích cho quan hệ song phương, vốn đặc biệt quan trọng khi Singapore đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2027.

“Chúng ta có thể nêu bật những khía cạnh tích cực của mối quan hệ song phương lâu dài và tránh xa những thông tin sai lệch có thể làm gia tăng căng thẳng”, ông nói thêm. “Singapore muốn trở thành một quốc gia láng giềng tốt. Một Indonesia và Đông Nam Á thịnh vượng sẽ tốt cho Singapore".

Các chuyên gia cho rằng, ngày càng có nhiều thách thức gia tăng từ các chiến dịch thông tin sai lệch trong khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và duy trì quan hệ ổn định giữa các quốc gia ASEAN.

Theo CNA