Singapore trả tiền cho người dân đọc sách, chống thói quen lướt tin tức tiêu cực

Singapore đang triển khai chương trình trả tiền cho người dân đọc sách, với hy vọng hoạt động này sẽ giúp cải thiện khả năng tập trung, tư duy phản biện và trí tưởng tượng trong bối cảnh con người ngày càng tiếp xúc với lượng lớn thông tin và nội dung trực tuyến.

Theo chương trình được triển khai trong tháng 9 này, người dân có thể tích lũy điểm thông qua việc đọc sách và đổi điểm lấy tiền. Mục tiêu là khuyến khích mỗi người duy trì thói quen đọc sách ít nhất 15 phút mỗi ngày.

Người tham gia sẽ ghi lại các phiên đọc sách trên trang web của chính phủ để tích lũy điểm. Mỗi phiên đọc sách kéo dài từ 15 phút trở lên sẽ được thưởng 20 xu ảo.

Người dân cần tích lũy 1.000 xu để đổi lấy 1 đô la Singapore. Mỗi ngày, người tham gia chỉ được ghi nhận một phiên đọc sách.

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Với cách tiếp cận này, Singapore kỳ vọng việc trả tiền cho người dân đọc sách sẽ tạo thêm động lực để họ hình thành thói quen đọc sách đều đặn, thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc liên tục lướt mạng, video và nội dung ngắn trên mạng.

Melissa Tam, Giám đốc Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, cho rằng thói quen đọc sách bền vững có thể được xây dựng từ những hành động nhỏ và khả thi.

Bà nói với The Straits Times rằng người dân hiện sống trong một thế giới có lượng nội dung, thông tin và sự kích thích rất lớn.

Chỉ với một chiếc điện thoại, họ có thể liên tục lướt qua hàng trăm tiêu đề, xem video hoặc tiếp nhận những bản tóm tắt về nhiều vấn đề khác nhau có cả những tin tiêu cực.

Theo bà Tam, việc đọc sách có thể bắt đầu từ mục tiêu đơn giản là dành 15 phút mỗi ngày. Người dân có thể đọc trên xe buýt, trước khi đi ngủ hoặc trong giờ nghỉ trưa.

Chương trình Singapore trả tiền cho người dân đọc sách được xây dựng theo hướng trò chơi hóa, qua đó biến hoạt động đọc thành một nhiệm vụ có thể theo dõi và tích lũy phần thưởng.

Singapore lo ngại tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ

Động thái khuyến khích đọc sách diễn ra trong bối cảnh chính phủ Singapore đang xem xét các biện pháp nhằm giảm tác động của mạng xã hội đối với giới trẻ, trong đó có khả năng giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc lướt mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến giới trẻ, trong khi chứng nghiện mạng xã hội được xác định là một trong những nguyên nhân chính.

Việc sử dụng các biện pháp khuyến khích tài chính để tác động đến hành vi của người dân cũng không phải điều mới tại Singapore.

Trước đây, chính phủ nước này từng triển khai những sáng kiến liên quan đến sức khỏe, như tặng phiếu mua hàng siêu thị cho người tham gia đi bộ và trao phần thưởng cho những người đạt mục tiêu số bước đi mỗi ngày.

Học sinh Singapore vẫn đứng đầu về khả năng đọc

Dù chính phủ Singapore đang tìm cách thúc đẩy thói quen đọc sách, học sinh nước này vẫn đạt thành tích cao trong các đánh giá quốc tế về khả năng đọc.

Theo thông tin được nêu, học sinh 15 tuổi của Singapore gần đây đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về khả năng đọc trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) năm 2025, vượt qua cả Trung Quốc và Đài Loan.

Chương trình Singapore trả tiền cho người dân đọc sách vì vậy không chỉ hướng đến việc khuyến khích người dân đọc nhiều hơn, mà còn nhằm tạo ra khoảng thời gian tách khỏi dòng thông tin liên tục trên mạng, từ đó thúc đẩy khả năng tập trung, tư duy phản biện và trí tưởng tượng.