Trận Nhật Bản thắng Brazil 3-2 ngày 14/11 thu hút 38.688 khán giả tại sân Quốc gia Singapore.

Năm 2019, Brazil mang Neymar tới Singapore và đá hai trận trong bốn ngày. Cả hai trận gặp Senegal và Nigeria cộng lại đón 41.006 người.

Bảy năm sau, cũng ở sân Quốc gia Singapore, chỉ một trận gặp Nhật Bản đã kéo 38.688 khán giả. Đội chủ nhà hôm ấy còn chẳng ra sân. Hai chuyến du đấu diễn ra trong những điều kiện khác nhau, nhưng độ chênh cho thấy điều ban tổ chức phải tính trước khi mời Brazil: cặp đấu nào đủ hấp dẫn để người ta bỏ tiền mua vé?

Singapore chọn bán riêng trận Nhật Bản - Brazil, rồi đưa cả hai đội vào cùng ngày thi đấu cuối. Tối 17/11, khán giả trả từ 104 SGD, khoảng 81 USD sau phí đặt vé, để xem Singapore gặp Brazil rồi ở lại xem Nhật Bản đấu Paraguay. Bảng giá niêm yết giống hệt trận Nhật Bản - Brazil. Ban tổ chức giữ giá của cặp đấu hút khách nhất, đồng thời cho những người đến vì tuyển Nhật một lý do để mua vé ngày Singapore gặp Brazil.

Một trận của Singapore, hai nhóm người mua

Vé rẻ nhất xem Singapore gặp Paraguay hôm 13/11 có giá khoảng 22 USD trước phí. Trận đấu đón 14.316 người. Hôm sau, giá khởi điểm tăng lên 76 USD và lượng khán giả gần gấp ba. Hai trận khác nhau cả về đối thủ lẫn ngày thi đấu, nên khó quy toàn bộ chênh lệch cho Brazil. Điều có thể thấy rõ là cặp Nhật Bản - Brazil bán được vé ở mức giá cao hơn hẳn trận mở màn của đội chủ nhà.

Nếu bán riêng trận Singapore - Brazil ở mức giá ấy, ban tổ chức sẽ trông vào những người muốn xem đội chủ nhà hoặc các ngôi sao Brazil. Ghép thêm Nhật Bản - Paraguay giúp họ có thêm một nhóm khách.

The Straits Times ghi nhận CĐV Nhật bay đến Singapore từ Malaysia, Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc để theo đội tuyển. Với những người đã mua vé máy bay vì tuyển Nhật, việc đội nhà gặp Paraguay có thể quan trọng hơn chuyện Brazil đá với ai ở trận trước. Điểm hay của gói vé là mỗi nhóm có thể mua vì một trận khác nhau.

Vinicius Junior ghi cả hai bàn cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản

Cách bán ấy đáng chú ý vì khoản tiền dành cho Brazil rất lớn. Theo ESPN Brasil, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) dự kiến thu 10 triệu USD từ cả hai trận tại Singapore, bằng 40% số tiền dự kiến thu từ năm trận giao hữu sau World Cup. Phí riêng của trận gặp Singapore và bên chịu trách nhiệm thanh toán vẫn chưa được công bố.

Để hình dung quy mô, nếu hai ngày có Brazil đều bán được 38.688 vé, giá bình quân phải đạt khoảng 129 USD thì tiền vé mới chạm 10 triệu USD. Phép tính lấy lượng khán giả của một trận làm giả định cho cả hai ngày và chưa tính chi phí tổ chức.

Vì sao nhà tổ chức cần Nhật Bản?

Tuyển Nhật có giá trị ngay cả khi khán giả không đến sân. Mizuho, đối tác lớn của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, đứng tên tài trợ cả chuỗi. Dentsu, đơn vị tham gia tổ chức, vốn có quan hệ với liên đoàn này về tài trợ và bản quyền. Hai trận của tuyển Nhật được phát toàn quốc trên TV Asahi và Nippon TV.

Riêng trận Singapore - Brazil cũng có trên nền tảng trực tuyến trả phí U-NEXT tại Nhật. Singapore có một trận đấu phục vụ khán giả trong nước và đồng thời có thêm nơi để phân phối trận đấu ấy.

Theo Daryl Yeo, Giám đốc vận hành The Kallang Group, Mizuho Blue Challenge là sự kiện thể thao đầu tiên do đơn vị quản lý sân Quốc gia phát triển. Ông nói với The Business Times rằng The Kallang phối hợp với Dentsu Sports International và Liên đoàn Bóng đá Singapore để mời các đội và thu xếp lịch.

Vé ngày 17/11 có giá từ khoảng 81 USD sau phí và dùng cho cả hai trận Singapore - Brazil, Nhật Bản - Paraguay.

Quyền tham gia xếp lịch có ý nghĩa về tiền bạc. Cùng một chuyến đi của Brazil, họ có thể bán riêng trận tái đấu giữa hai đội từng gặp nhau ở World Cup, rồi đưa đội chủ nhà vào ngày cuối với một gói vé hướng đến cả CĐV Nhật.

Giá trị tài trợ, bản quyền và doanh thu vé vẫn chưa được công bố, nên còn thiếu dữ liệu để tính lãi lỗ. Nhưng lựa chọn của Singapore đã rõ. Trận gặp Brazil có giá trị chuyên môn với đội chủ nhà trước Asian Cup 2027. Để bán trận ấy ở mức giá của một sự kiện lớn, ban tổ chức đặt nó cạnh một trận của Nhật Bản và đưa cả buổi thi đấu lên sóng ở thị trường Nhật. Singapore có đối thủ mình muốn gặp, còn người mua vé có thể đến vì đội tuyển họ muốn xem.