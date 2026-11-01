Singapore tìm giải pháp làm mát tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Singapore được mệnh danh là “quốc gia điều hòa”. (Nguồn: Getty Images)

Singapore hiện có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa không khí cao nhất Đông Nam Á, với khoảng 99% nhà ở tư nhân được trang bị thiết bị này. Theo các nghiên cứu, lĩnh vực xây dựng chiếm khoảng 1/5 tổng lượng phát thải của quốc gia, trong khi hoạt động làm mát tiêu thụ tới 40-60% năng lượng của mỗi tòa nhà.

Đáng chú ý, điều hòa không chỉ tiêu tốn điện, mà còn thải khí nóng ra môi trường, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên.

Để giảm áp lực này, một số tòa nhà tại Singapore đã áp dụng hệ thống dầm lạnh chủ động, sử dụng các tấm làm mát gắn trên trần và nước lạnh lưu thông qua các cuộn ống để hấp thụ nhiệt. Tại tòa nhà Paya Lebar Green, công nghệ này duy trì nhiệt độ văn phòng khoảng 24 độ C, đồng thời giúp giảm hơn 30% năng lượng tiêu thụ so với điều hòa thông thường.

Một giải pháp khác là làm mát bằng đối lưu thụ động, tận dụng sự lưu chuyển tự nhiên của không khí nóng và lạnh để giảm nhu cầu sử dụng quạt. Trong khi đó, công nghệ làm mát bằng bức xạ nhiệt sử dụng nước lạnh lưu thông qua hệ thống đường ống hoặc tấm làm mát để hấp thụ nhiệt từ con người và đồ vật.

Theo nghiên cứu của Chính phủ Singapore năm 2024, các công nghệ làm mát thay thế có thể giúp tiết kiệm tới 48% năng lượng. Đến giữa năm 2026, ít nhất 33 tòa nhà công và 14 tòa nhà tư nhân đã áp dụng những giải pháp này. Singapore đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, chi phí lắp đặt ban đầu cao và thói quen sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thấp vẫn là những trở ngại. Hiện phương án phổ biến nhất là làm mát kết hợp điều chỉnh điều hòa ở mức 25,5-27 độ C và sử dụng thêm quạt.

Chuyên gia Wan Man Pun thuộc Đại học Công nghệ Nanyang nhận định, các công nghệ mới là hướng đi tích cực, song cần được tích hợp hệ thống điều khiển thông minh để chủ động điều chỉnh nhiệt độ.

Dù vậy, đến nay chưa có giải pháp thay thế nào đạt hiệu suất cao hơn công nghệ nén hơi đang được sử dụng phổ biến. Vì thế, bên cạnh đổi mới công nghệ, thay đổi thói quen sử dụng điều hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp Singapore tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

(theo Strait Times)