Singapore tiết kiệm hàng chục triệu USD nhờ điện mặt trời

Khoản tiết kiệm đến từ… ánh nắng

Theo truyền thông Singapore, quá trình mở rộng điện mặt trời từ năm 2020 giúp nước này giảm một phần nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch khi giá khí đốt tăng mạnh do khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này từng vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) công bố cuối tháng 8/2026, các khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời giúp Singapore tiết kiệm ước tính 97 triệu USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cho phát điện trong 5 tháng đầu năm 2026.

Gần như toàn bộ khoản tiết kiệm đến từ việc giảm nhập khẩu khí đốt, trong đó khoảng 40 triệu USD là chi phí tránh được do giá khí đốt tăng trong khủng hoảng Hormuz. Đây là ước tính theo giá bán buôn. Con số này cho thấy đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể tạo ra “tấm đệm” kinh tế khi thị trường năng lượng biến động.

Singapore hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào khí đốt nhập khẩu khi hơn 95% điện năng của nước này được sản xuất từ khí đốt tự nhiên nhập khẩu. Giá năng lượng tại châu Á tăng mạnh do tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo CREA, trong 6 tháng đầu năm 2026, giá LNG tại châu Á trung bình cao hơn 75% so với mức thị trường từng dự báo trước đó, trong khi mức chênh lệch tại châu Âu là 60%. Khi giá khí đốt tăng mạnh, điện mặt trời giúp Singapore giảm lượng khí đốt nhập khẩu cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện.

Tuy nhiên, báo cáo của CREA cũng cho thấy những thách thức mà Singapore vẫn phải đối mặt. Trong 6 tháng sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz bùng phát, nước này phải chịu thêm khoảng 8,1 tỷ USD chi phí nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Singapore đứng thứ 13 trong số 171 quốc gia và vùng lãnh thổ về khoản chi phí phát sinh này.

Bởi thế, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu tiếp tục là lý do để Singapore nâng tham vọng phát triển năng lượng mặt trời. Sau khi đạt mục tiêu 2 GWp vào năm 2025, nước này đã nâng mục tiêu lên 3 GWp vào năm 2030, với các dự án trên mái nhà, hồ chứa và những bề mặt phù hợp khác.

Dù vậy, điện mặt trời hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu điện. Ngay cả khi đạt mục tiêu 3 GWp, tỷ lệ này dự kiến chỉ khoảng 4% nhu cầu điện vào năm 2030.

Đa dạng hóa để trụ vững trước biến động

Singapore đang hướng tới hệ thống năng lượng đa dạng hơn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và chủ động hơn trước biến động bên ngoài. CREA nhận định, Singapore có thể tiếp tục mở rộng điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời nổi (hệ thống năng lượng mặt trời nào nổi trên mặt nước).

Cạnh đó, nghiên cứu điện gió ngoài khơi ở khu vực phù hợp, phát triển hệ thống lưu trữ bằng pin, nâng hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng nhập khẩu điện tái tạo thông qua kết nối lưới điện khu vực.

Cơ quan Thị trường năng lượng Singapore (EMA) cũng cho rằng, Đông Nam Á có thể giảm mức độ phụ thuộc vào diễn biến giá dầu và khí đốt toàn cầu bằng cách khai thác và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trong khu vực, như thủy điện, điện mặt trời và điện gió.

Theo EMA, trong khuôn khổ sáng kiến Lưới điện ASEAN, việc tăng cường kết nối lưới điện giữa các quốc gia sẽ tạo điều kiện phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đưa nguồn điện đến những khu vực có nhu cầu cao và nâng cao khả năng huy động vốn cho các dự án.

Đáng chú ý, vị thế trung tâm lọc dầu và trung chuyển năng lượng cũng giúp Singapore tạo thêm nguồn thu để bù đắp tác động từ biến động của thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Theo CREA, trong 6 tháng sau khi hoạt động qua Hormuz bị gián đoạn, nước này ghi nhận khoản lợi ròng khoảng 500 triệu USD nhờ hoạt động lọc dầu và trung chuyển.

Singapore cũng tái xuất một phần lớn nhiên liệu nhập khẩu và chế biến dầu thô thành các sản phẩm như dầu diesel và xăng để xuất khẩu. Khi ra thị trường quốc tế, các lô hàng này được định giá theo mặt bằng giá nhiên liệu tăng cao trong giai đoạn biến động.

Riêng xuất khẩu dầu diesel và xăng mang về cho Singapore khoảng 7,7 tỷ USD nhiều hơn so với trường hợp giá vẫn ở mức trước giai đoạn biến động. Khoản thu này đủ để bù đắp phần chi phí nhập khẩu tăng thêm, giúp Singapore ghi nhận mức lợi ích ròng nhỏ.

Nhờ đó, Singapore đứng thứ 26 trong số 32 quốc gia và vùng lãnh thổ được nghiên cứu về mức lợi ích ròng từ biến động giá nhiên liệu, sau các quốc gia có ngành dầu khí lớn như Mỹ, Nga, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).