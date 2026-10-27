Singapore tiếp tục nâng tuổi nghỉ hưu

Thông tin trên được Nhóm công tác ba bên về việc làm cho lao động cao tuổi công bố ngày 26/10, trong báo cáo gồm 6 khuyến nghị đã được Chính phủ Singapore chấp thuận. Trước đó, từ tháng 7 vừa qua, Singapore đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 và tuổi tái tuyển dụng lên 69.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải đề nghị tái tuyển dụng những lao động đủ điều kiện sau khi họ đến tuổi nghỉ hưu, nhằm giúp họ tiếp tục làm việc nếu có nhu cầu. Tái tuyển dụng là hình thức trong đó các doanh nghiệp tuyển lại nhân viên trước đó đã từng nghỉ việc của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động quốc gia Singapore nhấn mạnh chính sách mới hướng tới bảo đảm quyền lựa chọn và sự ổn định cho lao động cao tuổi. Tuy nhiên, người lao động cũng cần chủ động cập nhật kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của thị trường việc làm.

Chính phủ Singapore dự kiến công bố chi tiết việc triển khai các khuyến nghị và mức hỗ trợ cụ thể trong nửa đầu năm 2027, khi Bộ Nhân lực trình kế hoạch ngân sách.

R.G