Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 23/11, Bộ Thương mại Mỹ đưa Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, vào danh sách đen thương mại. Quyết định được đưa ra sau khi các nghị sĩ Mỹ và quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra trong chuyến thăm chính thức Australia, ông Wong khẳng định nếu phát hiện doanh nghiệp nào vi phạm pháp luật Singapore, nước này chắc chắn sẽ áp dụng các biện pháp thực thi rất cứng rắn. Ông cho biết, Singapore đang tiến hành điều tra đối với Megaspeed.

Theo ông Wong, các cuộc điều tra liên quan tới Megaspeed vẫn đang tiếp diễn ở phía Mỹ. Về phần mình, Singapore tập trung làm rõ liệu Megaspeed có vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào của Singapore hay không. Ông cho biết thêm Singapore đang tiếp tục thảo luận với nhà chức trách Mỹ về vấn đề này.

Đầu tháng 11 này, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Singapore đã tiến hành một cuộc kiểm tra mục đích sử dụng cuối tại chỗ ở Megaspeed vào tháng 6/2025.

Megaspeed là đối tác của Nvidia và đã nằm trong diện điều tra của nhà chức trách Mỹ từ năm 2024, liên quan tới việc công ty này có chuyển lậu chip AI sang Trung Quốc hay không. Sau quyết định mới, Megaspeed sẽ phải xin phép Bộ Thương mại Mỹ mới được tiếp nhận hàng xuất khẩu từ Mỹ, và khả năng cao đề nghị này sẽ bị từ chối.

Cách đây một tuần, Megaspeed ra tuyên bố khẳng định hoạt động kinh doanh của mình là chính đáng và hợp pháp, bao gồm việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.