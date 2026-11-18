Theo Thông tấn xã Philippines (PNA), Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chủ trì lễ chuyển giao tại phiên bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC) ở thành phố Pasay.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại phiên bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN tối 17/11. Ảnh: Facebook/@Bongbong Marcos﻿ (tài khoản Facebook của Tổng thống Philippines)

Ông Marcos bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027, Singapore sẽ dẫn dắt Hiệp hội với “mục tiêu rõ ràng, sự vững vàng và cam kết đối với hợp tác khu vực”.

“Hôm nay đánh dấu lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Singapore trong năm 2027. Chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Thủ tướng Lawrence Wong và người dân Singapore. Chúng tôi dành cho các bạn tình hữu nghị và sự ủng hộ toàn diện, trọn vẹn,” Tổng thống Philippines phát biểu.

“Là một trong những thành viên sáng lập ASEAN, Singapore đã góp phần định hình cộng đồng này ngay từ những ngày đầu thành lập. Câu chuyện phát triển của Singapore phản ánh giá trị của sự cởi mở, kết nối, kỷ luật và hợp tác. Khi ASEAN bước sang năm thứ 60, việc Singapore đảm nhận vai trò dẫn dắt Hiệp hội là điều rất phù hợp,” ông Ferdinand Marcos Jr nói.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng khẳng định quốc gia này sẽ tiếp tục tích cực tham gia các sáng kiến khu vực và ủng hộ những ưu tiên của nước Chủ tịch kế nhiệm.

“Hôm nay, vai trò dẫn dắt được chuyển giao từ nước này sang nước khác, nhưng hành trình của ASEAN vẫn luôn là hành trình mà chúng ta cùng nhau tiến bước. Hãy để ASEAN luôn cùng nhau định hướng tương lai,” ông Marcos nói.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tiếp nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN từ Tổng thống Marcos, đánh dấu việc Singapore sẽ đảm nhiệm cương vị này trong năm 2027. Ảnh: Facebook/@Bongbong Marcos (tài khoản Facebook của Tổng thống Philippines)

Phát biểu sau khi tiếp nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết quốc gia này sẽ dẫn dắt ASEAN theo hướng “hội nhập sâu rộng hơn và mở rộng quan hệ đối tác” trong năm 2027.

“Hội nhập sâu rộng hơn bởi chúng ta còn có thể làm nhiều hơn nữa để phát huy đầy đủ tiềm năng của ASEAN. Điều này bao gồm việc tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ số và năng lượng,” Thủ tướng Singapore phát biểu.

“Mở rộng quan hệ đối tác bởi ASEAN cần tiếp tục duy trì sự cởi mở và hướng ra bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới ngày càng chia rẽ, cách ứng phó của chúng ta là tiếp tục xây dựng những nhịp cầu kết nối, củng cố quan hệ với các đối tác, nhiều người trong số họ đang có mặt tại đây,” ông Wong nói.

Ông Lawrence Wong phát biểu sau khi nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN. Ảnh: Facebook/@Bongbong Marcos﻿ (tài khoản Facebook của Tổng thống Philippines)

Theo Điều 31 và Điều 32 của Hiến chương ASEAN, vai trò Chủ tịch ASEAN được luân phiên hằng năm giữa các quốc gia thành viên, dựa trên thứ tự bảng chữ cái theo tên tiếng Anh của các nước. Mỗi quốc gia đảm nhiệm vai trò này trong một năm dương lịch, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Chủ tịch ASEAN không phải là chức vụ dành riêng cho một cá nhân mà là vai trò do một quốc gia thành viên đảm nhiệm. Nước Chủ tịch có trách nhiệm xây dựng chương trình nghị sự, đề xuất các sáng kiến và ưu tiên hợp tác, tổ chức và chủ trì các hội nghị từ cấp quan chức, bộ trưởng đến hội nghị cấp cao.

Người đứng đầu chính phủ nước Chủ tịch sẽ chủ trì các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan.

Bên cạnh đó, nước Chủ tịch có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các quốc gia thành viên, thúc đẩy đồng thuận nội khối, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, đồng thời đại diện cho Hiệp hội trong việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác bên ngoài.

Khi phát sinh những vấn đề cấp bách hoặc khủng hoảng ảnh hưởng đến ASEAN, nước Chủ tịch có trách nhiệm thúc đẩy các biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả.

Nước Chủ tịch không có quyền đơn phương quyết định các vấn đề chung của ASEAN, bởi Hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tham vấn và đồng thuận.

Tùng Dương