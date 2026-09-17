Singapore thưởng tiền cho người dân đọc sách, chống lại thói quen lướt mạng vô thức

Chương trình này được bắt đầu vào ngày 6/9, đồng thời cũng là ngày đầu tiên của Tháng Đọc sách Quốc gia đầu tiên tại quốc gia này. Theo cơ chế của chiến dịch, người dân có tài khoản Singpass có thể ghi nhận các buổi đọc sách hằng ngày trên nền tảng CrowdTaskSG của chính phủ.

Với mỗi buổi đọc kéo dài tối thiểu 15 phút, người tham gia sẽ tích lũy được 20 đồng tiền ảo. Khi đạt đủ 1.000 đồng tiền ảo, người dân có thể quy đổi thành 1 SGD (đô la Singapore) tiền mặt. Do quy định mỗi ngày chỉ được ghi nhận tối đa một buổi đọc, người tham gia cần duy trì thói quen đọc sách trong 50 ngày liên tục để nhận được khoản tiền thưởng 1 SGD này.

Để khởi động thách thức, người tham gia bắt đầu bằng một bài trắc nghiệm tính cách ngắn để tìm ra "khẩu vị đọc sách" phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, từ ngày 6/9 đến ngày 7/10, toàn bộ các buổi đọc sách được ghi nhận trên hệ thống sẽ đóng góp vào chiến dịch từ thiện Read for Good của Ủy ban Thư viện Quốc gia Singapore (NLB).

Đọc sách có thể giúp tăng cường khả năng tập trung, tư duy phản biện và trí tưởng tượng. Ảnh: CC/Mattie Stewart

Giám đốc điều hành NLB, bà Melissa Tan, cho biết chương trình dựa trên ý tưởng những thói quen lâu dài được hình thành từ các hành động nhỏ và lặp lại thường xuyên.

“Chúng ta biết rằng thói quen được hình thành từ những hành động nhỏ và nhất quán. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu với một mục tiêu đơn giản: chỉ cần đọc 15 phút mỗi ngày. Trên xe buýt, trước khi đi ngủ hay trong giờ ăn trưa”, bà Tan nói thêm.

Theo bà, nội dung ngắn giúp mọi người cập nhật thông tin nhanh nhưng việc đọc các tác phẩm dài có thể tăng cường khả năng tập trung, tư duy phản biện và trí tưởng tượng.

Sự xuất hiện của chiến dịch ReadSG gắn liền với những nỗ lực sâu rộng của chính quyền Singapore trong việc giải quyết mối lo ngại ngày càng tăng về tác hại của mạng xã hội đối với giới trẻ. Một nghiên cứu công bố vào ngày 14/9 do tổ chức từ thiện YouthTechSG thực hiện cho thấy nghiện mạng xã hội và "doomscrolling" là hai tác hại hàng đầu mà thanh thiếu niên gặp phải.

Việc áp dụng phần thưởng tài chính để điều chỉnh hành vi công cộng vốn không phải là phương pháp xa lạ tại Singapore. Trước đây, chiến dịch National Steps Challenge ra mắt vào năm 2015 cũng từng thưởng tiền mặt hoặc phiếu mua hàng cho người dân đạt mục tiêu đi bộ hằng ngày. Đáng chú ý, quyết định thúc đẩy thói quen đọc sách không xuất phát từ sự yếu kém về học thuật, bởi trong kỳ đánh giá PISA năm 2025, học sinh 15 tuổi tại Singapore đã xuất sắc đứng đầu thế giới về kỹ năng đọc.

Vì vậy, chương trình lần này được xem như một thử nghiệm độc đáo nhằm bảo vệ sự tập trung sâu mà sách mang lại trước sự bùng nổ của các luồng thông tin số. Dù nhận được nhiều sự quan tâm, một số ý kiến từ cộng đồng cho rằng khoản tiền thưởng 1 SGD sau 50 ngày là rất nhỏ nên mục đích chính của chương trình không phải làm giàu mà là "trò chơi hóa" để truyền cảm hứng và giúp người dân từng bước xây dựng thói quen đọc sách hằng ngày.