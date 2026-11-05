Singapore thúc đẩy lập trung tâm ASEAN ứng phó khói mù xuyên biên giới

Singapore vừa trải qua một đợt ô nhiễm khói mù nghiêm trọng

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết nước này sẽ phối hợp với các thành viên ASEAN thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Trung tâm dự kiến đặt tại Indonesia, có nhiệm vụ tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong quản lý cháy rừng, cháy đất và xử lý tình trạng khói mù lan qua biên giới.

Thỏa thuận thành lập trung tâm chỉ có hiệu lực sau khi được ít nhất 6 nước thành viên ASEAN phê chuẩn.

Bà Grace Fu cho biết, Singapore sẽ nộp văn kiện phê chuẩn trong những ngày tới, đồng thời vận động các nước thành viên khác sớm hoàn tất thủ tục cần thiết để trung tâm có thể đi vào hoạt động.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2027, Singapore cũng sẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả hơn Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, được thông qua năm 2002.

Đây là khuôn khổ pháp lý chủ chốt để các nước trong khu vực phối hợp phòng ngừa, giám sát và giảm thiểu cháy rừng cùng những tác động liên quan.

Theo Bộ trưởng Grace Fu, các biện pháp ứng phó không chỉ tập trung xử lý hậu quả mà còn phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ.

Singapore sẽ phối hợp với các nước ASEAN đẩy mạnh quản lý bền vững đất và vùng than bùn, đồng thời hoàn thiện các hướng dẫn liên quan đến hoạt động đốt cây trồng và phụ phẩm nông nghiệp.

Singapore đã trải qua một đợt ô nhiễm khói mù nghiêm trọng trong tháng 9 và tháng 10-2026.

Chỉ số ô nhiễm không khí tại một số khu vực có thời điểm lên mức “rất không lành mạnh”, khi các vụ cháy rừng và cháy đất than bùn xảy ra tại Indonesia.

Singapore trước đó đã đề nghị hỗ trợ lực lượng chữa cháy dân sự và hoạt động gieo mây tạo mưa, song Indonesia thông báo có đủ khả năng kiểm soát tình hình và chưa cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Theo SCMP