Singapore thí điểm giảm sĩ số lớp, giảm việc cho giáo viên

Bộ Giáo dục Singapore cho rằng sĩ số lớp học nhỏ hơn sẽ cho phép giáo viên dành nhiều sự quan tâm hơn cho học sinh. Ảnh: Kevin Lim/The Straits Times

Giảm sĩ số để đáp ứng nhu cầu học tập

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee vừa cho biết, từ năm 2027, Bộ Giáo dục nước này sẽ triển khai chương trình thí điểm tại 6 trường học để nghiên cứu các biện pháp thiết kế lại lớp học, trong đó xác định liệu việc giảm sĩ số lớp học có thể mang lại chất lượng học tập tốt hơn hay không.

Theo ông Lee, Singapore hiện đã áp dụng các lớp học quy mô nhỏ hơn dựa trên nhu cầu trong nhiều năm. Các lớp tiểu học 1 và 2 được duy trì ở mức khoảng 30 học sinh từ năm 2006; các lớp thuộc chương trình hỗ trợ học tập có 8-10 học sinh, trong khi một số trường trung học thường có khoảng 20 học sinh/lớp.

Với việc Singapore triển khai đầy đủ mô hình phân nhóm học sinh theo môn học, sĩ số lớp hiện cũng được điều chỉnh tùy nhu cầu học tập và đặc điểm của từng môn.

“Với các lớp học nhỏ hơn khi cần thiết, giáo viên có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của từng học sinh và xây dựng môi trường học tập hấp dẫn, hiệu quả hơn”, ông Lee nói.

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee phát biểu tại Hội thảo Kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục tại Triển lãm Singapore ngày 16/9. Ảnh: Lim Yaohu/The Straits Times

Tinh giản nhiệm vụ ngoài lớp học cho giáo viên

Một nội dung khác được Bộ Giáo dục Singapore nghiên cứu là tinh giản các nhiệm vụ giáo viên ngoài giảng dạy. Hiện giáo viên ở nước này có thể đồng thời làm giáo viên chủ nhiệm, phụ trách hoạt động ngoại khóa và tham gia công tác tại các hội đồng, ban của trường. Bộ Giáo dục Singapore sẽ nghiên cứu phương án để giáo viên tập trung vào 2 trong 3 lĩnh vực trên, dựa trên nhu cầu của từng trường, cũng như thế mạnh và sở thích của giáo viên.

Bộ trưởng Lee cho rằng việc liên tục chuyển đổi giữa nhiều trách nhiệm có thể tiêu tốn thời gian và năng lượng tinh thần của giáo viên. Bộ cũng đặt câu hỏi liệu mọi nhiệm vụ trong trường có nhất thiết phải do giáo viên đảm nhiệm hay không.

“Việc này còn cần thiết không? Có thể đơn giản hóa không? Công nghệ hoặc các quy trình khác có thể hỗ trợ không? Và có nhất thiết giáo viên phải làm việc đó không?”, ông Lee nêu 4 câu hỏi mà Bộ Giáo dục muốn các trường xem xét.

Các hoạt động ngoại khóa vẫn được xác định là một phần quan trọng trong sự phát triển toàn diện của học sinh. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Singapore sẽ nghiên cứu sử dụng nhiều hơn đội ngũ huấn luyện viên, người hướng dẫn, nhân viên không giảng dạy và các đối tác bên ngoài để hỗ trợ những hoạt động này, kể cả phần việc hành chính.

Đưa công nghệ và AI vào hỗ trợ giáo viên

Bộ Giáo dục Singgapore cũng sẽ nghiên cứu sử dụng linh hoạt hơn không gian trường học và ứng dụng công nghệ để giải phóng thời gian cho giáo viên.

Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee phát biểu tại Hội thảo Kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục tại Triển lãm Singapore ngày 16/9. Ảnh: CNA/Raydza Rahman

Nền tảng Teacher Workspace, hiện được thí điểm tại khoảng 20 trường, sẽ được triển khai tới tất cả các trường học vào năm 2027. Nền tảng này cho phép giáo viên phối hợp việc hỗ trợ học sinh cũng như liên lạc với phụ huynh và các đối tác một cách thuận tiện hơn.

Theo ông Lee, trí tuệ nhân tạo (AI) và những công nghệ khác sẽ dần được tích hợp vào nền tảng. Chẳng hạn, hệ thống có thể tập hợp những thông tin liên quan đến học sinh cho các báo cáo hành chính, qua đó giảm bớt công việc thủ công.

Ông Lee cho biết Bộ Giáo dục Singapore sẽ triển khai thận trọng do chương trình thí điểm tại 6 trường có tính phức tạp cao. Bộ sẽ đánh giá liệu những thay đổi này có giúp cải thiện kết quả học tập và tạo ra một mô hình giảng dạy bền vững hơn hay không.

“Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cho các trường và chia sẻ những gì chúng tôi thu được, trước khi cân nhắc việc áp dụng rộng rãi hơn chương trình thí điểm này”, ông nói.