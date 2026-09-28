Singapore thắng Bangladesh 1-0: Harhys Stewart định đoạt trận đấu, hai đội hướng tới chặng tiếp theo

Singapore nhập cuộc với thế chủ động, sớm đẩy đội hình lên cao và kiểm soát bóng nhiều hơn bên phần sân Bangladesh. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự số đông của đối thủ, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tìm khoảng trống ở những phút đầu.

Phải đến phút 17, Singapore mới tạo ra cơ hội thực sự đáng chú ý. Ilhan Fandi đón đường chuyền từ cánh rồi tung cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Bangladesh phản xạ tốt để cứu thua.

Sau thời gian kiên trì gây sức ép, Singapore cuối cùng cũng phá vỡ thế cân bằng ở phút 35. Từ một tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được đưa vào khu vực cấm địa để Harhys Stewart bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Có lợi thế, Singapore tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ilhan Fandi còn có thêm một cơ hội sau pha phản công nhanh nhưng cú sút ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bangladesh tăng tốc nhưng không thể gỡ hòa

Bước sang hiệp 2, Singapore nhanh chóng gây sức ép. Phút 47, Shahiran thực hiện cú sút xa nguy hiểm, buộc thủ môn Bangladesh phải bay người cản phá.

Đội bóng áo đỏ tiếp tục tạo thêm một số tình huống đáng chú ý. Song Ui-young dứt điểm từ sát vòng cấm ở phút 55 nhưng không trúng đích. Đến phút 66, Ilhan Fandi thoát xuống sau đường chuyền dài vượt tuyến, song pha xử lý cuối cùng của tiền đạo Singapore vẫn đưa bóng ra ngoài.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Bangladesh buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Phút 80, Rakib có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm sau quả tạt từ biên nhưng hàng thủ Singapore kịp thời can thiệp.

Sức ép của Bangladesh gia tăng rõ rệt từ phút 85 khi đội khách liên tục tổ chức các pha phản công nhanh. Dù vậy, hàng phòng ngự Singapore vẫn giữ được sự tập trung và hóa giải các tình huống nguy hiểm ở thời điểm quyết định.

Phút 88, Shawal Anuar có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng cú vô-lê một chạm của anh lại đưa bóng chệch khung thành Bangladesh.

Sau 6 phút bù giờ, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Singapore bảo toàn chiến thắng 1-0, với Harhys Stewart trở thành người ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tỷ số chung cuộc: Singapore 1-0 Bangladesh.

Chặng đường phía trước của hai đội

Chiến thắng 1-0 giúp Singapore có thêm sự tự tin cho những lượt trận tiếp theo, đặc biệt khi đội bóng này cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự khá chắc chắn. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 2 cũng là điểm mà Singapore cần cải thiện nếu muốn duy trì lợi thế trước các đối thủ có khả năng tấn công tốt hơn.

Với Bangladesh, thất bại tối thiểu cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối phương nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tinh thần thi đấu quyết liệt. Dù vậy, khả năng triển khai tấn công và tạo cơ hội rõ ràng vẫn còn hạn chế. Ở những trận kế tiếp, Bangladesh cần cải thiện chất lượng các pha lên bóng, đồng thời tận dụng tốt hơn những thời điểm đối thủ giảm nhịp.

Kết quả này vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số với Singapore mà còn cho thấy cả hai đội vẫn còn nhiều điều phải điều chỉnh nếu muốn đạt kết quả tích cực hơn trong chặng đấu tiếp theo.